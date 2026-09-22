Magaly Medina cuestiona la nueva relación de Sheyla Rojas: “Se enamoró en tiempo récord”

Magaly Medina cuestionó en su programa 'Magaly TV La Firme', a la nueva pareja de Sheyla Rojas, luego de que haya publicado en su Instagram: "Orgullo de verte trabajar por tus sueños, amor". Mensaje dirigido al excongresista, Joaquín Ramírez. Pero que fue desestimado por la conductora, aludiendo a la campaña de Ramírez por el Gobierno Regional de Cajamarca.

Medina ironizó sobre la relación y puso en duda que el mensaje de Sheyla Rojas estuviera vinculado únicamente con el ámbito sentimental. "Unos dos meses y de pronto loco amor. O sea, ya amor públicamente oficial. Una cosa es que diga: 'Bueno, lo estoy acompañando en su campaña política', porque a veces los candidatos contratan gente mediática para que los apoye en sus campañas. Pero ella lo hace por amor. O sea que se enamoró en tiempo récord", comentó.

La conductora también recordó la anterior relación sentimental de Rojas y mencionó a Sir Winston, quien, según señaló, podría haber visto las fotografías que la pareja compartió durante el fin de semana.

"¿Qué dirá de todo esto Sir Winston, que le encanta leer todo lo del espectáculo peruano? Ya habrá visto estas fotos. Ya habrá visto que estuvieron todo el fin de semana dando vuelta por todas las redes sociales", expresó Medina.

Sheyla Rojas se pronuncia acerca de su relación con Joaquín Ramírez

Por su parte, Sheyla Rojas habló sobre su relación con Joaquín Ramírez durante una entrevista para el programa 'Amor y Fuego'. La exintegrante de 'Esto es guerra' destacó algunas de las cualidades que ha encontrado en el excongresista y contó que ambos continúan conociéndose.

"Yo creo que podría decirte muchas cosas buenas de él; es una persona sencilla y voy conociendo esa parte, por lo que puedo decir que es un hombre que puedo admirar", declaró.

Respecto de un posible matrimonio, Rojas no confirmó planes concretos y señaló que, por ahora, ambos se encuentran en una etapa de conocimiento mutuo.

"Poco a poco, nos estamos conociendo. Lo importante es que estamos contentos. Eso es lo importante", manifestó.