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Lourdes Sacín acerca de su último encuentro con la ‘China’ Polo: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

Lourdes Sacín reveló que habló con la 'China' Polo horas antes de su fallecimiento y sostuvo que la periodista le estaba develando los temas que saldrían en su dominical del 20 de septiembre.

Lourdes Sacín comenta acerca de las sospechas que tenía Aponte Polo acerca de su deceso. / Composición LR / Tik Tok
Lourdes Sacín comenta acerca de las sospechas que tenía Aponte Polo acerca de su deceso. / Composición LR / Tik Tok
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Lourdes Sacín, conductora del programa digital 'China Polo Dominical' comentó este domingo 20 de septiembre en su cuenta de TikTok, acerca de su última conversación con Susy Aponte Polo, más conocida como la 'China' Polo. La presentadora expuso que la periodista fallecida le habría revelado los temas que saldrían en el programa que iba a emitirse antes de su deceso. 

Sacín explicó que ella había recibido una llamada por parte de Aponte Polo, quien la estaba saludando por su cumpleaños y le prometió un regalo luego de su actividad proselitista como candidata al gobierno regional de Áncash, en el mercado de Caraz (Huaylas): "Ella me estaba hablando de mi cumpleaños, que es el día de hoy. La han asesinado el día de mi cumpleaños. Y ella me estaba diciendo que quería darme un regalo por mi cumpleaños". 

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La 'China' le había revelado a la periodista los temas a tratar en su dominical antes de su deceso: "Hablamos de los temas que iban a salir mañana, me estaba contando, hablando de algunas fuentes. Pero todo se acabó". Asimismo, Sacín comentó acerca de las sospechas que tenía Aponte Polo acerca de su deceso: "La China se confío, sabía que la querían matar. Sabíamos que había amenazas al programa. Ella puso denuncias, pero no pasó nada". 

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Lourdes Sacín habla acerca del fallecimiento de la 'China' Polo

Sacín no entró en detalles acerca de los reportajes que Aponte Polo revelaría antes de su deceso, debido a su seguridad, pero mostró su enojo frente a la fiscalía de Áncash tras adjudicar el deceso de la 'China' Polo como un feminicidio: "No puedo creer que la fiscalía en Ancash quiera abrir una investigación por feminicidio, esta es una completa mentira. Pero ya veo que la justicia en Ancash, como decía ella, es corrupta". 

La conductora del programa 'China Polo Dominical' señaló que el asesinato de Aponte Polo está relacionado con su actividad periodística y agregó que no midió la información que estaba divulgando: "Aca es un tema de información que manejaba ella. Información que creo que le ha costado la vida. De repente no midió y se confió. Pero la manera en la que le quitaron la vida es horrible". 


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