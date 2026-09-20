Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Espectáculos

Leslie Stewart admite que le gustan los hombres menores y sorprende al hablar sobre el amor: "Quiero llegar a vieja con un compañero"

La actriz Leslie Stewart sorprendió al compartir su visión sobre el romance. Actualmente, se encuentra soltera a tres años de terminar una relación que se mantuvo alejada de los reflectores.

En 2023, Leslie Stewart terminó una relación de 5 años.
En 2023, Leslie Stewart terminó una relación de 5 años.Foto: composición LR/Instagram
google iconLa República en Google

Leslie Stewart vuelve a captar la atención con declaraciones que revelan su visión actual sobre el amor y las relaciones. La actriz y modelo, que en 2023 confesó en ‘El Gran Chef Famosos’ haber terminado una relación de cinco años, lleva un tiempo soltera y ahora comparte cómo enfrenta esta etapa de su vida.

En una entrevista, la recordada Mariela Córdova de ‘El ángel vengador: Calígula’, habló con franqueza sobre sus experiencias sentimentales y sorprendió al admitir que, pese a los tropiezos del pasado, aún sueña con encontrar un compañero para la última etapa de su vida.

Puedes ver

Christian Dominguez sorprende al tocar de más a Tula Rodríguez y ella reacciona: escena se volvió viral en redes

lr.pe

Leslie Stewart revela que le gustan los hombres menores que ella

La artista de 54 años reconoció que ha sufrido por amor y que incluso fue víctima de infidelidades. “Me han engañado, sacado la vuelta”, reveló a Trome, dejando claro que su vida sentimental no ha estado exenta de decepciones.

Consultada sobre si alguna vez fue infiel, la actriz respondió con sinceridad: “De chibola, pero no digamos que esa es la palabra, sino que me gustaba salir con uno y quizá otro”. Con ello, explicó que en su juventud vivió relaciones más ligeras, sin compromisos formales.

Respecto a la posibilidad de enamorarse nuevamente, Leslie Stewart mostró cierta resistencia. “¡Qué flojera!”, exclamó. Luego, explicó: “Me da pereza volver a empezar. Hay que alistarse, encontrarse, saber si te gusta todo lo que hace, que te vea sin ropa. No, no”.

Puedes ver

¿Peter vuelve a 'Al fondo hay sitio'? Adolfo Chuiman sobre su esperado regreso a la televisión: "El reposo del guerrero ha sido suficiente"

lr.pe

Sin embargo, aclaró que no descarta el amor de pareja en su vida. “Quiero llegar a vieja con un compañero. Tener con quién viajar y pasarla bien”, afirmó, mostrando que su deseo es compartir la madurez con alguien que le brinde compañía y estabilidad.

Al ser consultada sobre sus preferencias, la empresaria fue directa: "Me gustan un poco menores que yo. Tampoco estaría con uno de 30 años". Con esta declaración, dejó en claro que no busca una relación con alguien demasiado joven, pero sí con hombres que tengan algunos años menos que ella.

La modelo también señaló que no suele frecuentar lugares donde se reúnen personas muy jóvenes. "Tampoco frecuento lugares donde van chiquillos. Siempre estoy entre personas de 40 años para adelante", comentó, evidenciando que sus círculos sociales están más ligados a la madurez.

Sobre su vida en general, Stewart reflexionó que ha sido cíclica, con momentos de abundancia y otros de carencias. Incluso recordó con humor que salió con parejas sin recursos. “Claro. Me llevaba en su skate y yo feliz”, sentenció.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leslie Stewart admite que le gustan los hombres menores y sorprende al hablar sobre el amor: "Quiero llegar a vieja con un compañero"

Panamericana TV lanza comunicado tras error de Milagros Leiva, pero no revela sanción

Temblor hoy en Perú: último sismo del 20 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Espectáculos

Panamericana TV lanza comunicado tras error de Milagros Leiva, pero no revela sanción

Christian Dominguez sorprende al tocar de más a Tula Rodríguez y ella reacciona: escena se volvió viral en redes

Samahara Lobatón regresa a las pantallas en un nuevo reality internacional: “De la selva al trono”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Partido del Buen Gobierno tras asesinato de la "China Polo": "El ministro del Interior ya debería tener explicaciones"

Caso "La China Polo": PNP captura a un nuevo implicado en Surco y lo trasladan a Áncash

Gobierno reasigna cargos de 23 oficiales de la PNP: Revoredo es removido como jefe de la Dirincri