Leslie Stewart vuelve a captar la atención con declaraciones que revelan su visión actual sobre el amor y las relaciones. La actriz y modelo, que en 2023 confesó en ‘El Gran Chef Famosos’ haber terminado una relación de cinco años, lleva un tiempo soltera y ahora comparte cómo enfrenta esta etapa de su vida.

En una entrevista, la recordada Mariela Córdova de ‘El ángel vengador: Calígula’, habló con franqueza sobre sus experiencias sentimentales y sorprendió al admitir que, pese a los tropiezos del pasado, aún sueña con encontrar un compañero para la última etapa de su vida.

Leslie Stewart revela que le gustan los hombres menores que ella

La artista de 54 años reconoció que ha sufrido por amor y que incluso fue víctima de infidelidades. “Me han engañado, sacado la vuelta”, reveló a Trome, dejando claro que su vida sentimental no ha estado exenta de decepciones.

Consultada sobre si alguna vez fue infiel, la actriz respondió con sinceridad: “De chibola, pero no digamos que esa es la palabra, sino que me gustaba salir con uno y quizá otro”. Con ello, explicó que en su juventud vivió relaciones más ligeras, sin compromisos formales.

Respecto a la posibilidad de enamorarse nuevamente, Leslie Stewart mostró cierta resistencia. “¡Qué flojera!”, exclamó. Luego, explicó: “Me da pereza volver a empezar. Hay que alistarse, encontrarse, saber si te gusta todo lo que hace, que te vea sin ropa. No, no”.

Sin embargo, aclaró que no descarta el amor de pareja en su vida. “Quiero llegar a vieja con un compañero. Tener con quién viajar y pasarla bien”, afirmó, mostrando que su deseo es compartir la madurez con alguien que le brinde compañía y estabilidad.

Al ser consultada sobre sus preferencias, la empresaria fue directa: "Me gustan un poco menores que yo. Tampoco estaría con uno de 30 años". Con esta declaración, dejó en claro que no busca una relación con alguien demasiado joven, pero sí con hombres que tengan algunos años menos que ella.

La modelo también señaló que no suele frecuentar lugares donde se reúnen personas muy jóvenes. "Tampoco frecuento lugares donde van chiquillos. Siempre estoy entre personas de 40 años para adelante", comentó, evidenciando que sus círculos sociales están más ligados a la madurez.

Sobre su vida en general, Stewart reflexionó que ha sido cíclica, con momentos de abundancia y otros de carencias. Incluso recordó con humor que salió con parejas sin recursos. “Claro. Me llevaba en su skate y yo feliz”, sentenció.