Mario Hart responde con todo al hermano de Alejandra Baigorria tras tildarlo de "vividor": "Un hater más"

Mario Hart no se quedó callado luego de que Sergio Baigorria, hermano de su expareja Alejandra Baigorria, lo calificó de vividor y aseguró haber sido testigo directo de esa supuesta situación durante la relación de la empresaria. El polémico comentario del familiar de la ‘Gringa de Gamarra’ surgió en medio del debate generado tras las declaraciones de Korina Rivadeneira, quien afirmó que los gastos con el piloto siempre fueron 50/50.

Ante las palabras de Sergio, mano derecha en los negocios de Alejandra, el presentador de 'Sin +Q Decir' fue tajante y restó importancia a su excuñado durante la transmisión de su podcast.

Mario Hart minimiza al hermano de Alejandra Baigorria

En su programa, Hart explicó que prefería mantenerse al margen, no solo por consideración a su ex, sino también por respeto a otros miembros de la familia con quienes aún conserva vínculo. "Por respeto a Alejandra, que si bien no tenemos una relación de amistad y nada, dentro de lo normal siempre se ha referido bien a mí y no hemos tenido ningún tipo de conflicto; por respeto a su papá, que lo veo mucho en las carreras; por respeto a su hermano Dereck, a quien también lo veo y le he prestado cosas; por respeto a su familia, voy a preferir no decir nada", declaró al inicio.

El piloto también aclaró que nunca tuvo cercanía con Sergio y sugirió que incluso la relación entre él y su hermana no siempre habría sido buena. "No había cercanía: había más cercanía con Derek. Creo que Alejandra no siempre se estuvo llevando bien con él; no recuerdo. Puedo hablar del tema, pero Sergio nunca estuvo muy presente en mi relación con Alejandra. Creo que mucha más afinidad tenía con Derek, que ha sido aficionado a los autos; más cosas en común", reveló.

Finalmente, Hart decidió minimizar por completo las palabras del hermano de la hoy esposa de Said Palao, comparándolo con un detractor cualquiera. "Se siente como una bronca contenida. Pero no, no le voy a contestar absolutamente nada y me quedo con la bonita amistad que tengo con el papá de Ale, con su hermano Derek, y eso es más importante. Sus razones tendrá, sus motivos, no lo sé, no me interesa tampoco. Nunca fue importante. Para mí, es como leer a un hater más", sentenció.