HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Aumento del sueldo mínimo: ¿viable o no? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Viuda de Paul Flores reacciona a la sentencia de 35 años de prisión para el asesino de 'El Ruso': "Hemos luchado solos como familia"

Carolina Jaramillo expresó su alivio tras la condena de 35 años de prisión contra 'El Italiano' por el asesinato de Paul Flores. Además, aseguró que, aunque ninguna sentencia podrá devolverle a su esposo, el fallo representa un importante avance en su búsqueda de justicia.

Carolina Jaramillo expresó todo su sentir en un emotivo post en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Carolina Jaramillo expresó todo su sentir en un emotivo post en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

La justicia dictó sentencia por el asesinato de Paul Flores, conocido popularmente como 'El Ruso'. Pierre Panduro Verástegui, alias 'El Italiano', fue condenado a 35 años de prisión al ser hallado responsable de efectuar los disparos que acabaron con la vida del recordado integrante de Armonía 10. Otros cuatro implicados también recibieron penas de entre 15 y 16 años de cárcel por su participación en el crimen.

Luego de conocerse el fallo, Carolina Jaramillo, viuda del cantante, expresó su reacción a través de sus redes sociales. La también cantante manifestó su satisfacción por esta decisión judicial, aunque admitió que ninguna condena podrá reparar la pérdida de su esposo. Para ella, este fallo representa un primer avance en la búsqueda de justicia y en el esclarecimiento de lo ocurrido con el músico.

PUEDES VER: Hermano de Paul Flores, 'El Ruso', rompe su silencio y expone por qué acusan de crimen pasional a Carolina Jaramillo

lr.pe

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, se pronuncia tras sentencia a 'El Italiano'

Tras conocerse el adelanto de sentencia, Carolina Jaramillo utilizó sus redes sociales para expresar su sentir por la decisión judicial. La viuda de Paul Flores calificó el fallo como un avance importante en el proceso que busca esclarecer el asesinato del cantante y señaló que esta resolución representa un alivio para su familia, pese al dolor que aún permanece por la ausencia del músico.

Jaramillo también recordó las dificultades que, según manifestó, ha enfrentado su familia desde la muerte de Paul Flores. A través de su mensaje, aseguró que continuarán firmes en su búsqueda de justicia y que no dejarán de alzar la voz por el artista, cuya vida fue truncada mientras desarrollaba su carrera musical.

“Aunque hemos luchado solos como familia porque lastimosamente te dieron la espalda y te dejaron desamparado allí donde tú diste tu vida y tu arte, nosotros nunca nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando por ti. No importa todo lo que tengamos que hacer ni las decisiones que tengamos que tomar, como familia vamos a alzar nuestra voz y a seguir firmes de pie por ti”, expresó en su cuenta de Instagram.

Finalmente, Carolina Jaramillo dejó claro que continuará pendiente de las siguientes etapas del caso y que su familia mantendrá su postura hasta que se conozcan todas las responsabilidades relacionadas con el crimen. Para ella, este fallo representa apenas un primer paso dentro de una lucha que, aseguró, no están dispuestos a abandonar.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Armonía 10 de Walther Lozada presenta ‘Don Mario’: videoclip superó las 100 mil reproducciones en Youtube

Armonía 10 de Walther Lozada presenta ‘Don Mario’: videoclip superó las 100 mil reproducciones en Youtube

LEER MÁS
Thamara Gomez se luce muy enamorada de heredero de Armonía 10 y revela que es lo que más le gusta del cantante: “Lo admiro mucho”

Thamara Gomez se luce muy enamorada de heredero de Armonía 10 y revela que es lo que más le gusta del cantante: “Lo admiro mucho”

LEER MÁS
Cantante de Armonía 10 dedica romántico mensaje a Thamara Gómez y aviva rumores de romance: "Mi lugar favorito"

Cantante de Armonía 10 dedica romántico mensaje a Thamara Gómez y aviva rumores de romance: "Mi lugar favorito"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025