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La justicia dictó sentencia por el asesinato de Paul Flores, conocido popularmente como 'El Ruso'. Pierre Panduro Verástegui, alias 'El Italiano', fue condenado a 35 años de prisión al ser hallado responsable de efectuar los disparos que acabaron con la vida del recordado integrante de Armonía 10. Otros cuatro implicados también recibieron penas de entre 15 y 16 años de cárcel por su participación en el crimen.

Luego de conocerse el fallo, Carolina Jaramillo, viuda del cantante, expresó su reacción a través de sus redes sociales. La también cantante manifestó su satisfacción por esta decisión judicial, aunque admitió que ninguna condena podrá reparar la pérdida de su esposo. Para ella, este fallo representa un primer avance en la búsqueda de justicia y en el esclarecimiento de lo ocurrido con el músico.

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, se pronuncia tras sentencia a 'El Italiano'

Tras conocerse el adelanto de sentencia, Carolina Jaramillo utilizó sus redes sociales para expresar su sentir por la decisión judicial. La viuda de Paul Flores calificó el fallo como un avance importante en el proceso que busca esclarecer el asesinato del cantante y señaló que esta resolución representa un alivio para su familia, pese al dolor que aún permanece por la ausencia del músico.

Jaramillo también recordó las dificultades que, según manifestó, ha enfrentado su familia desde la muerte de Paul Flores. A través de su mensaje, aseguró que continuarán firmes en su búsqueda de justicia y que no dejarán de alzar la voz por el artista, cuya vida fue truncada mientras desarrollaba su carrera musical.

“Aunque hemos luchado solos como familia porque lastimosamente te dieron la espalda y te dejaron desamparado allí donde tú diste tu vida y tu arte, nosotros nunca nos vamos a rendir. Vamos a seguir luchando por ti. No importa todo lo que tengamos que hacer ni las decisiones que tengamos que tomar, como familia vamos a alzar nuestra voz y a seguir firmes de pie por ti”, expresó en su cuenta de Instagram.

Finalmente, Carolina Jaramillo dejó claro que continuará pendiente de las siguientes etapas del caso y que su familia mantendrá su postura hasta que se conozcan todas las responsabilidades relacionadas con el crimen. Para ella, este fallo representa apenas un primer paso dentro de una lucha que, aseguró, no están dispuestos a abandonar.