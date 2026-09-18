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Influencer Valentino aparece llorando en redes y hace desesperado pedido a sus seguidores: "Necesito su ayuda"

Valentino Palacios conmocionó a sus seguidores al compartir un emotivo video en el que pide ayuda. Con lágrimas en los ojos, contó el drama que vive debido a una delicada situación personal.

Los usuarios no tardaron en reaccionar al llamado de auxilio del tiktoker Valentino.
Los usuarios no tardaron en reaccionar al llamado de auxilio del tiktoker Valentino.Foto: composición LR/TikTok
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El influencer peruano Valentino Palacios generó preocupación entre sus seguidores al aparecer en redes sociales con lágrimas en los ojos y un pedido urgente. El creador de contenido, conocido en la farándula nacional por su carisma, esta vez dejó de lado sus ocurrencias y sorprendió al mostrarse visiblemente afectado, lo que encendió las alarmas en su comunidad digital.

La situación se volvió aún más delicada cuando el tiktoker explicó que su perrita, de nombre Culisuelta, atraviesa un cuadro de salud complejo y que, pese a haber acudido a veterinarios, no ha encontrado mejoría. Su mensaje de auxilio rápidamente generó reacciones de cientos de usuarios.

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Valentino Palacios pide ayuda para su perrita y revela el drama que vive

En la grabación, Valentino confesó que la gravedad de la situación que afronta su mascota lo obligaba a pedir apoyo. “No estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos, pero necesito su ayuda en estos momentos porque mi Culisuelta está pasando por un episodio más de salud”, expresó con la voz quebrada.

El influencer detalló entre lágrimas síntomas preocupantes y mostró imágenes del proceso que ha venido atravesando su perrita. “Desde hace unos días está que hace sus heces con líquido rojo, aparte ha estado con vómitos, malestar corporal, fiebre… Ha estado con agitación y respiración demasiado fuerte”, relató.

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Valentino explicó que ya había buscado atención profesional sin resultados y no dudó en solicitar consejos para ayudar a su perrita. “Ya va yendo a dos veterinarios diferentes, pero aún no ha habido mejoría. Ha estado bajoneada también, sin fuerzas de nada, sin ganas de correr… Por favor, en los comentarios voy a pedir que me puedan ayudar con información si saben qué es lo que pueda tener”, pidió con desesperación.

Las reacciones no tardaron en llegar. Varios seguidores señalaron que los síntomas podrían corresponder a parvovirus, una enfermedad viral grave en perros que requiere atención inmediata. Otros recomendaron llevarla a clínicas especializadas como la de Pancho Cavero o la de Oasis de Villa María del Triunfo, donde cuentan con equipos preparados para casos críticos, aunque el tiktoker no confirmó posteriormente si buscó las alternativas que le sugerían.

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