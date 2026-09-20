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Influencer Jean Villon arremete contra Brando Gallesi por nefasta broma tras caso Liceo Naval: “Asqueroso y repudiable lo que has hecho”

Jean Villón, popular tiktoker, mostró su indignación contra Brando Gallesi por un comentario que podría interpretarse como una burla hacia la víctima del Liceo Naval.

Jean Villón criticó en redes sociales a creadores de contenido por burlarse del caso Liceo Naval, donde un menor fue agredido. Fotos: Instagram
Jean Villón criticó en redes sociales a creadores de contenido por burlarse del caso Liceo Naval, donde un menor fue agredido. Fotos: Instagram
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El tiktoker Jean Villón expresó toda su molestia en redes sociales contra algunos creadores de contenido que han tomado a la broma el caso de Liceo Naval Almirante Guise, donde un adolescente habría sido víctima de agresión sexual. Sin embargo, la nefasta broma que hizo el actor Brando Gallesi en referencia a lo que vivió la víctima del colegio que estaba administrado por la Marina de Guerra del Perú, fue lo que más le indignó al influencer chalaco.

"Sobre el caso Liceo Naval, hablemos de algunos influencers irrespetuosos y por qué está tan normalizado el morbo en este tipo de casos. Creo que ya todos hemos visto las actualizaciones de este lamentable caso en diferentes medios, pero es asqueroso cómo divulgan información tan detallada e innecesaria para la gente. Nosotros no necesitamos saber qué pasó segundo a segundo. Esto no es un chisme, es una aberración y peor aún, parece que se les olvida que la víctima es un menor", manifestó el tiktoker peruano.

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Jean Villón cuestiona la actitud de Brando Gallesi

Jean Villón, quien se hizo famoso por contar historias de la vida real de sus seguidores, rechazó el comentario de Brando Gallesi, que fue interpretado como una burla a la denuncia que investiga la Fiscalía de Familia. Como se recuerda, el actor participó en un reto durante una transmisión junto a Cristorata y Shaggy, quien fue denunciado días antes por Zully por filtrar fotos privadas.

"Yo no hago contenido de valor, no hago contenido intelectual ni nada de eso, pero mínimo, no soy un idiota como Brando Gallesi", manifestó Jean Villón en su TikTok. "Yo te he dejado piola, loquito, con muchas cosas que has dicho porque a la larga no afectaban a nadie, digamos que solo a ti, pero esto ya es imperdonable", añadió indignado tras mostrar el video del actor que grabó junto a los otros influencers para Kick.

"¿Cómo alguien que habla tanto de Dios, tanto de la sabiduría, tanto de ser una persona de bien puede hacer una broma haciendo referencia a lo que pasó con el caso Liceo Naval? Por eso estás donde estás, porque una buena persona no es tan irrespetuosa con un tema tan delicado como este. Qué asqueroso y repudiable lo que has hecho, Brando Gallesi. Qué asco que tantos creadores de contenido sean tan irresponsables con temas como este", añadió en su video del sábado 19 de septiembre.

Asimismo, Jean Villón cuestionó duramente a Milagros Leiva por exponer la identidad del menor que habría sido violentado por sus propios compañeros del colegio. "Yo no voy a caer en especulaciones ni decir teorías como todo el mundo empezó a hacer. No es responsable tampoco difundir y comentar cosas sin estar verificadas, por más verdaderas que parezcan, pero la señora sí debería recibir una sanción y mínimo ser separada del programa donde está", solicitó molesto.

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