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Influencer Tammy Parra anuncia compromiso: así fue la romántica propuesta de su mánager Héctor Klünder

¡Se casa! Tammy Parra anunció su compromiso con Héctor Klünder, más de un año después de terminar su relación con el modelo peruano Diego Rodríguez, con quien mantuvo un romance.

Tammy Parra se casará con Héctor Klünder. Foto: composición LR/tammy.parra
Tammy Parra se casará con Héctor Klünder. Foto: composición LR/tammy.parra
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La influencer mexicana Tammy Parra sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió con Héctor Klünder. La creadora de contenido de 24 años compartió en Instagram imágenes del romántico momento en que su pareja se arrodilló para pedirle matrimonio durante un viaje rodeado de naturaleza y montañas.

La creadora de contenido de 24 años aceptó la propuesta de matrimonio y expresó su felicidad por esta nueva etapa junto a su mánager y mejor amigo, con quien inició una relación sentimental meses después de terminar su romance con el peruano Diego Rodríguez.

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Tammy Parra recibió romántica propuesta de matrimonio de Héctor Klünder

La influencer mexicana aceptó la propuesta de Héctor Klünder, quien se arrodilló en medio de un paisaje natural para pedirle que se casara con él. La romántica escena ocurrió durante un viaje y tomó por sorpresa a la creadora de contenido, quien quedó en shock al momento de recibir la propuesta.

Con el anuncio de su compromiso, Tammy Parra acompañó las fotografías del momento con un emotivo mensaje: “El ‘sí’ que cambiará mi vida. Después de todo, siempre somos solo tú y yo. Esta historia continúa, pero ahora con un ‘nosotros’”.

Tammy Parra

Tammy Parra y Héctor Klünder. Foto: Instagram

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Tammy Parra recibe felicitaciones en redes sociales

El anuncio del compromiso de la influencer generó mensajes de felicitaciones en redes sociales. Entre las personas que celebraron públicamente la noticia estuvieron algunas figuras de la farándula peruana.

Onelia Molina, quien anteriormente reveló que mantiene una amistad con Tammy Parra, no dudó en felicitarla por esta nueva etapa. “Felicidades bebé hermosa, que sean muy felices”, escribió.

Por su parte, Rosángela Espinoza también reaccionó a las imágenes de la romántica propuesta de matrimonio, así como Alessia Rovegno y otras figuras del mundo de las redes sociales.

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