HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

JNE resolverá caso de López Aliga: JEE admite apelación al pedido de exclusión por intento de reeleción encubierta

La apelación busca que el Jurado Nacional de Elecciones excluya a Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor, por considerar que la renuncia de Luis Rubio a la alcaldía representaría una reelección encubierta.

JEE admite apelación que busca la exclusión de López Aliaga de las elecciones municipales.
JEE admite apelación que busca la exclusión de López Aliaga de las elecciones municipales. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro admitió el recurso de apelación que presentó el ciudadano Ronald Wilder Castillo Rojas para evaluar la exclusión de Rafael López Aliaga de las elecciones municipales por “incompatibilidad constitucional” al eludir la ley para acceder a una reelección encubierta tras la renuncia de Luis Rubio, excandidato a la alcaldía de Lima.

Únete a nuestro canal de política y economía

Con esta decisión, el tribunal envió el caso al Jurado Nacional de Elecciones para que revise la resolución, la cual rechazó investigar e iniciar el trámite para retirar de la carrera electoral al candidato de Renovación Popular.

TE RECOMENDAMOS

AMIGO DE KEIKO FUJIMORI ENVÍA CARTA NOTARIAL A CÉSAR HILDEBRANDT | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El caso empezó cuando el denunciante presentó una denuncia ante el JEE Lima Centro para cuestionar la postulación de López Aliaga a primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Según el documento, la renuncia del candidato a alcalde de la misma lista, Luis Israel Rubio Idrogo, deja a López Aliaga en una posición que le permitiría asumir la alcaldía y quedarse en el cargo para el periodo 2027-2030.

El ciudadano señala que esta situación incumple el artículo 194 de la Constitución Política del Perú por configurarse de forma material una reelección inmediata. Por ello, solicitó la fiscalización documental del caso, el inicio del procedimiento jurisdiccional y la exclusión de la candidatura por incompatibilidad constitucional y abuso del derecho.

En una resolución emitida el 28 de agosto, el tribunal electoral verificó que la apelación ingresó dentro del plazo legal tras el escrito presentado el 26 de agosto. Asimismo, el organismo confirmó que el recurso cuenta con la firma de un abogado colegiado hábil y cumple con los requisitos fijados en el artículo 43 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos.

Luego de que el ciudadano subsanó la observación previa mediante el pago de la tasa electoral correspondiente, el JEE declaró concedido el recurso.

Tras esta aprobación, la autoridad electoral ordenó elevar todo el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para su pronunciamiento en segunda y definitiva instancia.

Además, el tribunal dispuso notificar la resolución al ciudadano denunciante y al personero legal de Renovación Popular en sus casillas electrónicas. La decisión final sobre el caso se definirá en una audiencia pública que programará el JNE en un plazo de tres días calendario.

Resolución que admite la apelación del pedido de exclusión de Rafael López Aliaga de las elecciones municipales.

Resolución que admite la apelación del pedido de exclusión de Rafael López Aliaga de las elecciones municipales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Carlos Bruce evalúa querellar a López Aliaga tras vincularlo con el narcotráfico

Carlos Bruce evalúa querellar a López Aliaga tras vincularlo con el narcotráfico

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Daniel Urresti critica candidatura a la alcaldía de Rafael López Aliaga: "Es legal, pero es totalmente inmoral"

Daniel Urresti critica candidatura a la alcaldía de Rafael López Aliaga: "Es legal, pero es totalmente inmoral"

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori pide poderes al Congreso por 120 días: proyecto de facultades omite derogación de leyes procrimen

Keiko Fujimori pide poderes al Congreso por 120 días: proyecto de facultades omite derogación de leyes procrimen

LEER MÁS
JEE excluye a Eduardo Bless por reelección encubierta, pero apelación queda en manos del JNE

JEE excluye a Eduardo Bless por reelección encubierta, pero apelación queda en manos del JNE

LEER MÁS
Keiko Fujimori: le lanzan un huevo a la presidenta durante actividad oficial en Tacna

Keiko Fujimori: le lanzan un huevo a la presidenta durante actividad oficial en Tacna

LEER MÁS
Consulta tu local de votación para estas Elecciones Regionales y Municipales 2026

Consulta tu local de votación para estas Elecciones Regionales y Municipales 2026

LEER MÁS
Josué Gutiérrez alienta al cierre del Congreso para reacomodarse en el poder

Josué Gutiérrez alienta al cierre del Congreso para reacomodarse en el poder

LEER MÁS
Carlos Bruce evalúa querellar a López Aliaga tras vincularlo con el narcotráfico

Carlos Bruce evalúa querellar a López Aliaga tras vincularlo con el narcotráfico

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025