JNE resolverá caso de López Aliga: JEE admite apelación al pedido de exclusión por intento de reeleción encubierta

JEE admite apelación que busca la exclusión de López Aliaga de las elecciones municipales. | Difusión

JEE admite apelación que busca la exclusión de López Aliaga de las elecciones municipales. | Difusión

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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro admitió el recurso de apelación que presentó el ciudadano Ronald Wilder Castillo Rojas para evaluar la exclusión de Rafael López Aliaga de las elecciones municipales por “incompatibilidad constitucional” al eludir la ley para acceder a una reelección encubierta tras la renuncia de Luis Rubio, excandidato a la alcaldía de Lima.

Con esta decisión, el tribunal envió el caso al Jurado Nacional de Elecciones para que revise la resolución, la cual rechazó investigar e iniciar el trámite para retirar de la carrera electoral al candidato de Renovación Popular.

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El caso empezó cuando el denunciante presentó una denuncia ante el JEE Lima Centro para cuestionar la postulación de López Aliaga a primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Según el documento, la renuncia del candidato a alcalde de la misma lista, Luis Israel Rubio Idrogo, deja a López Aliaga en una posición que le permitiría asumir la alcaldía y quedarse en el cargo para el periodo 2027-2030.

El ciudadano señala que esta situación incumple el artículo 194 de la Constitución Política del Perú por configurarse de forma material una reelección inmediata. Por ello, solicitó la fiscalización documental del caso, el inicio del procedimiento jurisdiccional y la exclusión de la candidatura por incompatibilidad constitucional y abuso del derecho.

En una resolución emitida el 28 de agosto, el tribunal electoral verificó que la apelación ingresó dentro del plazo legal tras el escrito presentado el 26 de agosto. Asimismo, el organismo confirmó que el recurso cuenta con la firma de un abogado colegiado hábil y cumple con los requisitos fijados en el artículo 43 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos.

Luego de que el ciudadano subsanó la observación previa mediante el pago de la tasa electoral correspondiente, el JEE declaró concedido el recurso.

Tras esta aprobación, la autoridad electoral ordenó elevar todo el expediente al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para su pronunciamiento en segunda y definitiva instancia.

Además, el tribunal dispuso notificar la resolución al ciudadano denunciante y al personero legal de Renovación Popular en sus casillas electrónicas. La decisión final sobre el caso se definirá en una audiencia pública que programará el JNE en un plazo de tres días calendario.