La influencer mexicana Tammy Parra vuelve a estar en el centro de la polémica tras confirmar que sí mantuvo una conversación con Onelia Molina sobre Diego Rodríguez, tal como lo había adelantado la arequipeña días atrás en declaraciones para 'Magaly TV, la firme'. Según lo revelado, la odóntologa aseguró que la influencer mexicana le contó detalles de un viaje a Colombia en el que también participaron Said Palao, Mario Irivarren y otros amigos, donde habría ocurrido una presunta infidelidad del modelo.

No obstante, lejos de aclarar el panorama, Tammy optó por mantener el misterio y no confirmar ni desmentir lo sucedido en el país cafetero. La creadora de contenido se limitó a ratificar que la conversación con Onelia sí existió, pero dejó una frase que ha encendido aún más las especulaciones. “Cada quien sabe qué hizo”, señaló.

Tammy Parra confirma que sí conversó con Onelia Molina

En diálogo con el medio mexicano 'Al punto noticias', Tammy Parra explicó que el intercambio se dio en un contexto de confianza, ya que ambas mantienen una amistad cercana. “En su momento hablé con Onelia, porque es mi amiga. La verdad, no sabía que filtraron cosas”, señaló, mostrando sorpresa por la difusión de estos detalles.

Asimismo, la creadora de contenido evitó profundizar sobre una posible infidelidad de Diego Rodríguez durante el viaje a Colombia y dejó en claro que prefiere no exponer aspectos de su relación pasada.

“Ahora estoy en una nueva relación y trato de no hablar mal, nunca hablaría mal de una relación pasada”, agregó. Finalmente, reforzó su postura con una frase que mantiene abiertas las especulaciones: “Cada quien sabe qué hizo. No me gustaría hablar de eso la verdad. Lo que pase o no pase en una relación queda ahí”, concluyó.

Tammy Parra habría terminado con Diego Rodríguez por infidelidad

La ruptura entre Tammy Parra y Diego Rodríguez vuelve a cobrar relevancia a casi un año de haberse hecho pública. Según reveló Magaly Medina, y en base a las recientes declaraciones de Onelia Molina, la influencer habría decidido poner fin a su relación tras enterarse de lo ocurrido durante la despedida de soltero de Said Palao en Colombia.

El 24 de marzo, durante una emisión de 'Magaly TV, la firme', la popular ‘Urraca’ presentó un informe sobre el viaje a Medellín, en el que se incluyó el testimonio que Onelia brindó a su reportero luego de conocer detalles a través de Parra. Antes de difundir el reportaje, Medina llamó la atención sobre la relevancia de esta versión.

“Acá hay cosas importantes que dice esta chica, Onelia Molina, lo que le cuenta a mi investigador”, expresó, dejando entrever que estos hechos habrían sido determinantes en el fin de la relación.