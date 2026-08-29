Yaco Eskenazi expone deuda y le reclama a Natalie Vértiz por no apoyarlo: "Estoy condenado a pagar"

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Yaco Eskenazi expuso los inconvenientes que tendría con Natalie Vértiz al momento de dividir los gastos familiares y aseguró que él termina asumiendo varias deudas. El exchico reality contó que incluso pagó por completo la operación de una de las nanas de su hijo, quien sufrió una fractura de clavícula.

En medio del polémico debate sobre el 50/50 en las parejas, el conductor cuestionó la manera en que se distribuyen los pagos con la modelo y afirmó durante el show que realiza junto al 'Loco' Wagner: "La verdad es que tengo deudas y parece que solo yo estoy condenado a pagar las deudas".

Yaco Eskenazi expone los gastos que asumiría solo y reclama a Natalie Vértiz

El conductor contó que una de las nanas que trabaja en su casa sufrió un accidente y tuvo que ser operada luego de romperse la clavícula. Según relató, fue él quien asumió todos los gastos relacionados con su atención médica. "Yo asumí los costos, transferí, pagué al doctor, a la clínica, todo", añadió el exintegrante de 'Esto es guerra'.

El exchico reality también contó que esta situación se repetiría con otros gastos familiares. Según explicó, cuando Natalie Vértiz le solicita dinero para determinados pagos, él le recuerda que puede descontarlo de una cantidad que ella tendría pendiente de devolverle.

Yaco Eskenazi cuenta cómo dividen los gastos con Natalie Vértiz

En otro momento de su relato, Yaco Eskenazi se refirió a los gastos relacionados con sus hijos y su familia. Entre ellos mencionó las clases de violín de uno de sus menores.

"Sabes qué me he dado cuenta. Natalie cobra como la Sunat, pero no paga", expresó el conductor, antes de contar que recientemente su esposa le pidió dinero para pagar al profesor de violín y para un viaje familiar.

"Amor me dice: ‘Hay que pagar del profe’ y le digo: ‘Págalo tú y me descuentas de lo que me debes’, pero ahí me mira y me dice: ‘Deposita nomás’ (….) Me hace pagar cosas y no me paga lo mío", relató el exchico reality.