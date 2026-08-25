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Hija mayor de Melcochita elogia a su madrastra de 22 años y lanza dura crítica a Monserrat Seminario: "No sabe trabajar"

Susan Villanueva destacó la relación que mantiene con Heydi Amado, pareja de Melcochita, y confirmó que viajarán juntas. También cuestionó a Monserrat Seminario por sus exigencias económicas.

Susan Villanueva defendió la relación de Melcochita con su joven novia de 22 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Susan Villanueva defendió la relación de Melcochita con su joven novia de 22 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Susan Villanueva se refirió al buen trato que mantiene con Heydi Amado, actual pareja del humorista. La joven de 22 años recibió elogios de la hija del artista por la atención que brinda a su padre, quien se prepara para celebrar sus 90 años.

En declaraciones recogidas por el diario Trome, la hija mayor de Melcochita también habló sobre Monserrat Seminario y cuestionó la situación económica que, según su versión, afronta su padre.

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Susan Villanueva contenta con relación de Melcochita con Heydi Amado

Susan Villanueva afirmó que mantiene una comunicación frecuente con Heydi Amado y destacó el cuidado que la joven tiene con Pablo Villanueva. Incluso señaló que conversa más con la actual pareja de su padre que con el propio Melcochita.

"Me llevo muy bien con Heydi, hablo más con ella que con mi papá", manifestó, quien además resaltó algunas cualidades de la joven. Según explicó, la ‘enfermera’ permanece atenta al humorista y se encarga de que se encuentre bien cuidado.

La hija de Melcochita también confirmó que compartirá tiempo con Heydi Amado durante su próxima visita a Lima. Susan Villanueva tiene previsto llegar al país el 16 de septiembre, fecha que ha elegido para reencontrarse con su padre y participar en los preparativos por su cumpleaños número 90.

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Hija mayor de Melcochita critica a Monserrat Seminario

La conversación también llevó a Susan Villanueva a pronunciarse sobre Monserrat Seminario, expareja de Melcochita. La hija del artista lanzó fuertes cuestionamientos contra ella y aseguró que su padre continúa cubriendo diversos gastos relacionados con su situación.

"El único problema de siempre es la loca, que le pide todo a mi papá", afirmó Susan Villanueva al referirse a Seminario. Sus declaraciones reflejan el conflicto que, según su versión, persiste alrededor de las responsabilidades económicas de Pablo Villanueva.

La hija de Melcochita agregó que Monserrat Seminario no tendría actualmente un trabajo y sostuvo que realiza numerosas exigencias económicas al humorista. "Hasta ahora no trabaja, pero exige un montón de cosas y él tiene que pagar todos los gastos. Esa mujer no sabe trabajar ni hacer nada", sentenció.


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