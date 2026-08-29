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Magaly Medina respondió con dureza a las condiciones que Gisela Valcárcel planteó para concretar un eventual encuentro entre ambas. Desde su programa, la conductora descartó de forma tajante aceptar los términos de la popular ‘Señito’ y la calificó de “doble cara”, entre otros duros comentarios.

Además, la periodista expuso un episodio del pasado en el que, según su versión, Valcárcel se negó a reunirse públicamente con ella, pese a que el encuentro tenía como finalidad apoyar una causa benéfica.

Magaly Medina descarta reunión con Gisela Valcárcel y lanza calificativos

El tema surgió cuando Israel Dreyfus, invitado a ‘Magaly TV, la firme’ junto a Alfredo Benavides y Leysi Suárez, colocó sobre la mesa de la ‘Urraca’ el trofeo que ganó en la reciente edición de ‘Sin +Q Decir’, programa que contó con la participación de Gisela Valcárcel. “De parte de tu amiga María Pía y tu comadre Gisela”, comentó el modelo. Además, aseguró que ambas le enviaban el premio con mucho cariño para que Medina lo exhibiera durante toda la semana.

Ante ello, Magaly rechazó el gesto y lanzó una clara indirecta contra Valcárcel. “Ay, no gracias. Tampoco soy tan fan. María Pía es mi amiga, pero ha entrevistado a la que no es mi amiga para nada”, respondió. En ese momento, Dreyfus le recordó que la conductora había manifestado en el podcast su disposición a concretar un encuentro con ella. La ‘Urraca’, sin embargo, puso en duda la sinceridad de la ‘Señito’ y descartó por completo una reunión. Según explicó, ambas mantienen desde hace años una diferencia irreconciliable respecto a quién debe ser la anfitriona del encuentro.

“Ay, no, es tan doble cara que dice: ‘Iría a su podcast, pero primero que venga al mío, primero a mi casa’. En eso hemos estado años de años de años. Cuando ha habido posibilidad que nos juntemos, ella: ‘No, primero acá’. Y yo también primero acá, si quiere. Ninguna, no va a ser posible”, aseguró.

Magaly Medina revela que Gisela Valcárcel rechazó encuentro con ella

Fue entonces cuando Medina reveló que, años atrás, Ney Guerrero intentó organizar un encuentro con Gisela Valcárcel en beneficio de la Teletón. Sin embargo, según contó, la madre de Ethel Pozo rechazó la propuesta. “Yo dije: ‘Por una causa benéfica, claro que sí’. Pero ella, en esa época, cuando le propusieron, no quiso. No le dio la gana. Dijo: ‘No es el momento’. Eso me dijeron a mí. Ney me lo dijo. Ney no es teléfono malogrado, si le costó convencerme”, relató.

Consultada sobre si actualmente aceptaría reunirse con Valcárcel por una causa social, la periodista respondió que sí, aunque precisó que no sería por la Teletón. “Así que cuando ella viene y dice: ‘Ay, primero que vaya al mío’... anda sola”, agregó visiblemente fastidiada.

Al notar su incomodidad, los invitados comenzaron a bromear con ella. Lejos de restarle importancia al tema, Medina admitió su molestia por la actitud de Valcárcel y cuestionó que afirmara desconocer algunas situaciones relacionadas con el consumo de alcohol que fueron confirmadas por el propio Mario Hart en ‘Sin +Q Decir’. “A mí me da cólera la gente hipócrita. Se sentó en esa mesa a hacerse la del ‘Ay, no. Ahí nadie salía con copitas de más’. Mario Hart: ‘Yo sí salía salteado, sazonado, de todo’. Gisela: ‘Ay, no sabía que había una barra’. Las mosca muertas a mí me revientan. Ahora no sabía que había una barra”, sentenció.