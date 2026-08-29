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Carlos Bruce evalúa querellar a López Aliaga tras vincularlo con el narcotráfico

Tras ser vinculado a un supuesto caso de narcotráfico, el candidato de Somos Perú, Carlos Bruce, calificó la acusación como un "montaje" y anunció una querella por difamación contra Rafael López Aliaga.

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Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, anunció una querella por difamación contra Rafael López Aliaga si no cumple con lo solicitado en la carta de advertencia que le remitirá, según lo indicó vía RPP.

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El postulante inició este proceso luego de que el exalcalde de Lima difundiera una portada del diario La Noticia, en la que se le vincula con un supuesto informe de la DEA del año 1999 sobre el hallazgo de dos toneladas y media de cocaína en un embarque.

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Según dicha publicación, la droga habría sido camuflada a través de la empresa de productos marinos Unixa, compañía de la que Bruce era socio junto a su hermano.

El candidato calificó el señalamiento de falso y lo tildó como un “montaje” fabricado en su contra. Bruce explicó que en 1999 presidía la Asociación de Exportadores (ADEX) y era un activo opositor al régimen de Alberto Fujimori, por lo que resulta ilógico que una acusación de esa magnitud pasara desapercibida para el gobierno de ese entonces.

“Obvio que no hubo carpeta fiscal ni investigación policial. Imagínate dos toneladas y media en un cargamento, alguien tendría que haber investigado”, señaló. Además, agregó que ese grado de difamación también le recordaba a “la época montesinista”.

Bruce cuestionó que López Aliaga compartiera la portada del diario, donde se lo acusa de tener nexos con el tráfico de drogar. El candidato indicó que el líder de Renovación Popular difundió la noticiaa la medianoche previa a su circulación impresa, lo que le generaba sospechas sobre si el exalcalde de Lima estaría involucrado con la publicación de la noticia.

Fiscalización a obras y deslinde partidario

En el plano de la gestión municipal, Bruce criticó la ejecución de obras como la Vía Expresa Sur, señalando que se desarrollan sin expedientes técnicos completos. Además, advirtió sobre el nivel del debate del líder de Renovación Popular.

"El señor López Aliaga degrada mucho el debate político en el país". Pese a cuestionar el proyecto, aclaró que de asumir la alcaldía metropolitana no paralizará los trabajos iniciados, sino que los mejorará y continuará.

Sobre las candidaturas dentro de Somos Perú cuestionadas por reelección encubierta, el postulante se distanció de las decisiones partidarias y dijo que es solo un militante de base sin participación en la selección de listas. En ese sentido, criticó que se haya hecho uso de vacíos legales para fines inconstitucionales.

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