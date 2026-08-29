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Pamela Franco se sincera sobre los sentimientos de Christian Cueva hacia Pamela López: “Yo creo que...”

La cantante fue sorprendida al ser consultada sobre la expareja de Christian Cueva y explicó qué cree que sentiría actualmente el futbolista por la madre de sus hijos.

Pamela Franco quedó en shock al ser consultada por los sentimientos de Cueva. Foto: composición LR/Chimi Churri/YouTube
Pamela Franco quedó en shock al ser consultada por los sentimientos de Cueva. Foto: composición LR/Chimi Churri/YouTube
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Pamela Franco fue sorprendida al ser consultada sobre si Christian Cueva aún tendría sentimientos amorosos por su expareja Pamela López, madre de sus dos hijos. La cantante aseguró que no considera que exista amor entre ambos y explicó qué cree que podría sentir actualmente el futbolista.

Durante una entrevista en el pódcast 'Chimi Churri', el creador de contenido 'Chiclecito' le preguntó directamente a la intérprete de 'Dile la verdad' si alguna vez había sentido que el popular 'Aladino' todavía tenía sentimientos hacia la trujillana. "Yo lo que creo, un sentimiento de amor no", respondió.

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¿Christian Cueva aún tiene sentimientos por Pamela López?

La pregunta tomó por sorpresa a Pamela Franco, quien hizo notar su reacción al ser consultada sobre la posibilidad de que Christian Cueva todavía tenga sentimientos amorosos por Pamela López.

"No me imaginé que me podían hacer una pregunta así", respondió inicialmente la cantante. Sin embargo, 'Chiclecito' insistió en el tema y señaló que muchas mujeres pueden percibir si su pareja todavía mantiene sentimientos por una expareja.

Ante ello, la cantante descartó que se trate de un sentimiento de amor. "¡Qué fuerte! No, sino imagínate, tanto que me ha perseguido. La verdad es que no me he puesto a pensar en eso, porque no me imaginé que me podrían hacer una pregunta así. Yo lo que creo, un sentimiento de amor no", manifestó.

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Pamela Franco también explicó cuál sería, desde su perspectiva, el sentimiento que el futbolista podría tener hacia Pamela López después del término de su relación. “Desde que se rompió eso, creo que si ha habido sentimientos, han sido como de cólera por todo lo que ha pasado, las emociones, pero no de amor”, sostuvo.

Asimismo, la cumbiambera consideró que actualmente lo que más le importaría al futbolista sería encontrar tranquilidad. "Yo creo que a él lo que más le importa es estar tranquilo", agregó.

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