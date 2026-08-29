Youna responde tras conocerse presunta agresión de Samahara Lobatón: "'¿Me pegó porque le di motivos?"

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Youna se pronunció luego de que Samahara Lobatón fuera acusada de haberlo agredido físicamente durante una fiesta a la que asistieron exintegrantes de 'La prisión de destino 2'. El barbero reaccionó a los comentarios sobre el supuesto incidente con un peculiar mensaje que dejó en un 'live'.

"¿Me pegó porque le di motivos? Si fuera al revés, también dirían que le pegué porque me dio motivos", escribió la expareja de la influencer peruana. Su comentario fue difundido posteriormente por la influencer 'La Mana' a través de sus redes sociales.

Mensaje de Youna. Foto: Instagram

Youna deja peculiar mensaje tras presunta agresión de Samahara Lobatón

La reacción de Youna ocurrió luego de que el creador de contenido 'Jeffrey' comentara en una transmisión en vivo sobre lo que habría ocurrido durante la fiesta. La expareja de Samahara Lobatón intervino en el 'live' con un mensaje que rápidamente llamó la atención.

"¿Me pegó porque le di motivos? Si fuera al revés, también dirían que le pegué porque me dio motivos", señaló el exintegrante de 'La prisión de destino 2', luego de que se conociera que el reality fue cancelado definitivamente.

Exintegrantes de 'La prisión de destino 2' cuentan su versión

Mientras Youna optó por expresarse de manera breve, algunos participantes del proyecto se pronunciaron sobre el supuesto incidente. Uno de ellos fue el influencer conocido como 'Cuba Cuba', quien aseguró que Samahara Lobatón habría agredido físicamente al barbero durante la fiesta.

"Hoy en la discoteca, Samahara agredió físicamente a Youna, pero como es una mujer, eso no cuenta, ¿verdad? Dos personas de más de dos metros tuvieron que sacar a Samahara", afirmó.

Por su parte, Manuel Lima, otro de los exparticipantes del reality, aseguró haber estado presente en la discoteca y relató cómo habría ocurrido el incidente. "Lo estaba agrediendo físicamente, lo empuñó bacanamente en los brazos, le hizo herida y todo, como peleando con él… el chamaquito agarró y se tiró para el otro lado, ni pa’ verla y ella como que lo siguió atacando", contó.