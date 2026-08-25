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Jean Paul Gabuteau reapareció en redes sociales luego de estar ausente en el baby shower de Silvia Cornejo, evento que se realizó semanas después de que se hiciera público el ampay que protagonizó con su expareja Analía Jiménez. El empresario y músico llamó la atención de sus seguidores al compartir una fotografía de su nueva adquisición, un lujoso automóvil que presentó con un breve mensaje: “Nuevo bebé”.

La publicación no pasó desapercibida debido al contexto en el que se produjo. Mientras la modelo compartió en redes sociales imágenes de la celebración por la próxima llegada de su segundo hijo, fruto de su relación con el empresario, este optó por mostrar su nuevo vehículo.

Publicación de Jean Paul Gabuteau. Foto: Instagram

Jean Paul Gabuteau reaparece en redes y muestra su nueva adquisición

Tras mantenerse alejado de la atención mediática luego del escándalo por el ampay con Analía Jiménez, Jean Paul Gabuteau volvió a publicar contenido en sus redes sociales. En esta ocasión, el empresario compartió una fotografía de su nuevo auto y acompañó la imagen con la frase “Nuevo bebé”.

La publicación se produjo después del baby shower organizado por Silvia Cornejo para celebrar la llegada de su segundo hijo. La ausencia del músico en el evento fue uno de los aspectos que más llamó la atención, considerando que la modelo puso fin a su relación de 11 años tras la difusión de las imágenes en las que su esposo fue captado junto a su expareja.

Silvia Cornejo celebró el baby shower de su segundo hijo rodeada de familiares y amigas

La modelo compartió detalles del baby shower que organizó para celebrar la próxima llegada de su segundo hijo. A través de sus plataformas digitales, la exreina de belleza publicó un video del evento y agradeció a las personas que la acompañaron en esta etapa especial de su vida.

“Hoy quiero agradecer de todo corazón a cada persona que fue parte de este día tan especial. Gracias a mi familia y amigos por acompañarme, por el cariño, los abrazos, los buenos deseos y por celebrar juntos la próxima llegada de mi pequeño”, escribió Cornejo en sus redes sociales.

La exconductora también expresó su felicidad por el apoyo recibido. “Me siento profundamente feliz y agradecida de tener tantas personas maravillosas acompañándonos en esta linda etapa”, agregó en su mensaje.