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Tammy Parra habría terminado con Diego Rodríguez tras descubrir todo lo que pasó en la despedida de Said Palao en Colombia

Aunque Tammy Parra y Diego Rodríguez anunciaron su ruptura en buenos términos, las revelaciones de Onelia Molina sobre la despedida de soltero de Said Palao en Colombia encendieron una nueva polémica.

Diego Rodríguez estuvo presente en la despedida de soltero de Said Palao en marzo de 2025.
Diego Rodríguez estuvo presente en la despedida de soltero de Said Palao en marzo de 2025. | Foto: composición LR/Instagram/América TV

La separación de Tammy Parra y Diego Rodríguez Doig toma un nuevo giro tras casi un año de hacerse pública. De acuerdo con Magaly Medina, y con base en las recientes declaraciones de Onelia Molina, la influencer mexicana habría terminado con el modelo peruano después de descubrir todo lo que ocurrió en la despedida de soltero de Said Palao en Colombia.

Tammy y Diego anunciaron su ruptura en junio de 2025 bajo buenos términos y cariño mutuo, y posteriormente, la creadora de contenido develó que rompió con Rodríguez Doig por llamada tras enamorarse de su mánager. Sin embargo, las confesiones expuestas en ‘Magaly TV, la firme’ encienden la polémica en torno al verdadero final de su mediática relación.

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Magaly Medina sobre despedida de Said Palao en Colombia: “No fue un viaje santurrón”

El 24 de marzo, la ‘Urraca’ compartió en su programa un informe sobre la despedida de soltero de Said en Medellín, con el testimonio que Onelia brindó a su reportero luego de enterarse de todo lo ocurrido a través de su amiga, Tammy Parra. Antes de presentar el trabajo, Magaly manifestó: “Acá hay cosas importantes que dice esta chica, Onelia Molina, lo que le cuenta a mi investigador”.

Según agregó la periodista, lo relatado por Parra a Molina expone que la escapada en cuestión no fue un simple paseo de los involucrados, entre quienes no solo figuraron los ampayados en Argentina en 2026 (Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y ‘Francho’ Sierralta), sino también Hugo García, Austin Palao y Diego Rodríguez Doig, en ese entonces aún pareja de Tammy. “Este viaje de la despedida de Said no fue un viaje santurrón. No fue una despedida de que ‘vamos a una ciudad bonita, vamos a salir por la noche a tomar entre cuatro o seis amigos’”, indicó.

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“Por eso le termina”: Magaly sobre la ruptura de Tammy Parra y Diego Rodríguez

En esa línea, Medina revela que Tammy Parra habría descubierto los eventos en torno a la despedida de soltero de Said Palao luego de acceder a un dispositivo de su hoy expareja. “Ella tenía la forma de abrir… porque tenía la contraseña y lo abrió y se enteró de todo”, precisó.

Fueron estas imágenes comprometedoras, según la periodista, lo que le habría llevado a la influencer mexicana a separarse del modelo peruano. “Vio videos y vio todo, y por eso le termina”, manifestó la conductora.

Más adelante, la ‘Urraca’ comparte un audio de la conversación entre Onelia Molina y su reportero, charla en la que la odontóloga quien rompió con Mario Irivarren tras el ampay en Argentinacuenta cómo Tammy Parra se enteró de los incidentes ocurridos en la despedida de Said. ‘Tammy, la ex de Diego Rodríguez que es mi amiga, justo me habló y me dijo: ‘Pucha, bebé, yo no te dije nada. Ellos llevaron a estas chicas al Airbnb jueves y viernes’. Entonces me dijo: ‘Yo tenía ID del iPad de Diego… estos videos’”, se le escucha revelar.

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