Tiktoker Moca transmite el nacimiento de su bebé en vivo y conmueve con su reacción en redes sociales

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La espera terminó para Joseira Mayumi Quispe, conocida en TikTok como Moca, quien finalmente dio a luz a su primer bebé y decidió compartir este importante momento con sus seguidores a través de una transmisión en vivo. La creadora de contenido se mostró emocionada y terminó llorando ante la llegada de su pequeño.

El nacimiento de su bebé generó gran atención entre los usuarios que se conectaron al en vivo para acompañarla virtualmente. Tras convertirse en madre, la tiktoker también compartió detalles sobre su hijo y reveló que pesa más de cuatro kilos. "Es tranquilito, llora, pero uff, llora fuertazo, pero ahorita es tranquilo", contó a través de sus redes sociales.

Moca transmitió su cesárea y rompió en llanto al conocer a su bebé

Moca se caracteriza por compartir diferentes momentos de su vida con sus seguidores, por lo que el nacimiento de su primer hijo no fue la excepción. La 'Reina del moradito' decidió realizar una transmisión en vivo desde el momento en que se encontraba dando a luz, permitiendo que miles de usuarios fueran testigos de este momento tan especial.

Durante el en vivo de TikTok, la creadora de contenido no pudo ocultar la emoción que le produjo la llegada de su bebé y terminó llorando. Su reacción conmovió a quienes permanecieron conectados a la transmisión mientras ella vivía uno de los momentos más importantes desde que anunció su embarazo.

En este momento tan especial, Moca estuvo acompañada por su pareja, conocida como Haybin, quien permaneció junto a ella durante el nacimiento de su hijo. La madre de la tiktoker también estuvo presente y, posteriormente, llegaron otros familiares, entre ellos su hermana menor.

La tiktoker reveló detalles de su primer hijo tras dar a luz

Luego del nacimiento, Moca utilizó nuevamente sus redes sociales para contar a sus seguidores cómo se encontraba su bebé y compartir algunos detalles sobre sus primeras horas como madre.

La influencer reveló que su hijo nació con un peso superior a los cuatro kilos y aseguró que, pese a que llora con fuerza, por el momento se muestra tranquilo. "Ha dormido conmigo y está ahí echado tranquilito. Dicen que tiene mis ojos, por lo que es chino", contó la tiktoker.