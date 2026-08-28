Gisela Valcárcel realizó su donación a la Teletón 2026 en el podcast que conduce su hija, Ethel Pozo, con María Pía Copello. | Foto: composición LR/YouTube/+QTV

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Gisela Valcárcel confirmó que este año no tendrá participación activa en la Teletón 2026, a diferencia de otras ediciones. Su ausencia en el escenario, sin embargo, no significa desinterés por la causa.

Durante su aparición en el podcast ‘Sin +Q Decir’, conducido por su hija Ethel Pozo junto a María Pía Copello y otras figuras, la popular ‘Señito’ sorprendió al anunciar una donación de miles de soles. El gesto provocó un inmediato revuelo en el set y marcó un precedente para los demás presentes, mientras reafirmaba su compromiso con una campaña que busca apoyar a los niños que más lo necesitan.

Gisela Valcárcel hace impresionante donación a la Teletón 2026

Todo ocurrió después de que Valcárcel confirmara que no estará en la Teletón 2026, al igual que Ethel, y señalara como motivo una decisión tomada desde la otra parte debido al conflicto con la gerencia del canal que transmite el evento, además de las declaraciones cruzadas con los conductores de ‘América Hoy’.

A pesar de ese enfrentamiento, la icónica presentadora expresó su deseo de que la jornada sea un éxito por el bien de los pequeños que serán beneficiarios. “De parte nuestra, de parte de mi familia, y dándole gracias a Dios por todo. Que cada niño en nuestro país tenga la oportunidad de un diagnóstico, que tenga la oportunidad de una terapia que lo rehabilite. Ya los papás y las mamás hacen tanto, así que nuestro apoyo total a la Teletón”, declaró.

Fue entonces cuando Valcárcel reveló la cifra que aportará a esta actividad. “Hoy día yo dono S/10.000”, manifestó. El monto dejó con la boca abierta a los conductores de ‘Sin +Q Decir’, incluyendo a María Pía, quien destacó: “Nos pone la valla alta porque cada uno tiene que chorrearse con su donación”. Además, su hija Ethel se mostró muy conmovida al escuchar a su madre.

La Teletón 2026 se realizará los días 11 y 12 de septiembre y será transmitida en formato maratón. La campaña solidaria tiene como objetivo reunir recursos destinados a la atención integral de niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora, física o con diagnóstico de autismo. Para esta edición, la meta de recaudación asciende a S/9.168.510.