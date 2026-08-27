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Exponen que famoso integrante de 'Esto es guerra' tenía encuentros con chicos y Yaco Eskenazi confirma rumor: "Le gusta esa 'vaina'"

"Cazaba mujeres y hombres", fue el comentario que avivó aún más la controversia. Según revelaron, el integrante de 'Esto es guerra' al que hacen mención es extranjero y Yaco Eskenazi dejó en shock al asegurar que conoce de quién se trata.

Yaco Eskenazi aseguró conocer al integrante de 'Esto es guerra' y señaló que es "buena gente". Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Yaco Eskenazi aseguró conocer al integrante de 'Esto es guerra' y señaló que es "buena gente". Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Una inesperada confesión durante una de las presentaciones de Yaco Eskenazi y el 'Loco' Wagner llamó la atención de los asistentes, luego de que ambos compartieran una peculiar historia enviada por una seguidora. El relato involucró a un conocido rostro de 'Esto es guerra' y un encuentro que, según la protagonista, terminó dejándole una experiencia poco grata.

La anécdota se remonta a una conversación iniciada en Bumble, aplicación a la que la joven recurrió después de poner fin a una relación. Allí hizo match con un personaje vinculado al popular reality de competencia, a quien identificó como un guerrerito. Tras intercambiar mensajes, ambos habrían acordado verse en el departamento del famoso, dando inicio a una situación que sorprendió a más de uno por el desenlace que tuvo.

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Figura de 'Esto es guerra' en el centro de la polémica por inesperado relato

La historia tomó un giro inesperado cuando la protagonista describió cómo fue recibida en el domicilio del exintegrante de 'Esto es guerra'. Según el testimonio compartido durante el espectáculo, el encuentro comenzó con una tabla de quesos y una botella de vino, pero la situación habría avanzado rápidamente.

La joven contó que el personaje fue bastante directo con sus intenciones, algo que no habría sido de su agrado, aunque finalmente decidió continuar con la cita.

La sorpresa llegó después, cuando ella ya se encontraba esperando un taxi para retirarse del lugar. De acuerdo con el relato, un hombre tocó la puerta del departamento y el chico reality le abrió la puerta, invitándolo a pasar y esperarlo sentado en el mueble.

La mujer, curiosa por la situación, le preguntó sobre su vínculo con el famoso y él le reveló que acababa de conocerlo a través de Grindr. El dato provocó la reacción de Wagner, quien, en tono jocoso, describió al guerrero como alguien que buscaba encuentros tanto con hombres como con mujeres.

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Yaco Eskenazi confirma rumores sobre chico reality

La anécdota continuó con una situación que tomó por sorpresa a la protagonista, pues, según el relato, el guerrerito habría decidido que era momento de terminar el encuentro para recibir a la persona con la que había hecho match.

"El guerrerito me estaba botando de su casa para hacerse al otro 'match'", contó la mujer, frase que fue leída en voz alta por el 'Loco' Wagner durante la presentación.

El comentario despertó inmediatamente la curiosidad de Yaco Eskenazi, quien quiso saber quién era el integrante de 'Esto es guerra' al que hacía referencia la historia.

Wagner optó por mantener su identidad en reserva, aunque reveló un dato que permitió al conductor sacar sus propias conclusiones: el personaje no sería peruano.

"Ya sé quién es. A él le gusta esa vaina, pero es buena gente", afirmó Eskenazi, dando a entender que conocía al supuesto protagonista de la anécdota.

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