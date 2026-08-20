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Gabriela Serpa responde a usuarios que le piden llamar a Curwen tras cancelar su boda: "Yo sí soy fiel"

La actriz cómica se pronunció sobre los mensajes de usuarios que le pedían acercarse a Curwen tras el ampay de Carla Campos Salazar. La modelo aseguró que es fiel cuando está en una relación, pero dejó en claro que no será “paño de lágrimas” de nadie.

Gabriela Serpa dejó en claro su posición frente a su vínculo con Curwen tras ampay de su novia. Foto: composición LR/difusión
Gabriela Serpa dejó en claro su posición frente a su vínculo con Curwen tras ampay de su novia. Foto: composición LR/difusión
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Los usuarios en redes sociales volvieron a recordar el ‘shipeo’ entre Gabriela Serpa y Curwen, luego de que el streamer anunciara la cancelación de su boda con Carla Campos Salazar tras el polémico ampay. Ante los comentarios que recibió durante una transmisión en TikTok, la actriz cómica respondió de manera directa y aseguró: “Cuando quiero a alguien yo sí soy fiel”.

La actriz de ‘JB Noticias’ también reaccionó a quienes le pedían “salvar” o “rescatar” a Víctor Caballero, aunque dejó claro que no está dispuesta a ocupar ese papel. "No soy paño de lágrimas de nadie. No soy plato de segunda mesa, disculpen gente, por favor", afirmó la modelo, quien además reveló que ni siquiera tiene el número telefónico del conductor de ‘Brutalidad política’.

Gabriela Serpa

Mensaje de Gabriela Serpa. Foto: TikTok/hablasinfiltros

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Gabriela Serpa se pronuncia sobre Curwen tras ampay de Carla Campos Salazar

La reacción de Gabriela Serpa ocurrió durante una transmisión en vivo de TikTok que compartió junto a su hermana Claudia Serpa y ‘La Milechi’. Mientras conversaban sobre la situación, la actriz cómica quedó sorprendida por la cantidad de comentarios en los que los usuarios le pedían comunicarse con Curwen tras la cancelación de su boda. "Yo no tengo ni siquiera su número, o sea, ¿cómo lo voy a llamar gente?", comentó.

La actriz de 'JB Noticias' dejó entrever que Víctor Caballero se apresuró al comprometerse en matrimonio con Carla Campos Salazar, quien es 11 años menor que él. "Yo siento que hay muchos hombres que ven a chicas jóvenes guapas y ya como que las quieren atrapar y son manipulables por eso, entonces las quieren retener y les piden matrimonio porque saben que las pueden manejar. Puede ser también eso", afirmó.

Asimismo, la modelo comparó esta situación con una experiencia personal relacionada con su expareja Gonzalo Méndez, quien, según recordó, la estafó con 300.000 soles. "Ni que le hubiera pasado algo mal. A todos nos pasa, hay que apechugar nomás… a todos nos ha pasado que nos hayan hecho infieles. No pasa nada, a mí me han estafado y yo hubiera preferido que me sean infieles a que me estafen", señaló.

PUEDES VER: Padre de Carla Campos Salazar, novia de Curwen, sale en su defensa: "Imágenes sacadas de contexto"

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¿Cómo nació el ‘shipeo’ entre Gabriela Serpa y Curwen?

La historia entre ambos se remonta a finales de 2024, cuando la modelo y el streamer fueron vinculados. En aquel entonces, Víctor Caballero reconoció públicamente que la actriz era su ‘crush’, situación que llevó a que ella fuera invitada a su pódcast ‘Habla Good’ e inició una especie de ‘shipeo’.

Sin embargo, posteriormente la actriz de 'JB Noticias' manifestó que se sintió utilizada, pues consideró que no llegó a surgir una conexión romántica entre ambos y, días después, el youtuber oficializó una relación con Carla Campos Salazar, a quien le declaró su amor en redes sociales.

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