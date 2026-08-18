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La inesperada declaración de Curwen tras el ampay de Carla Campos Salazar: "Me cegué"

¡Rompió su silencio! Al inicio, Curwen negó que las imágenes del ampay mostraran un beso, pero luego reconoció que se había equivocado y admitió que estuvo "cegado": "Las imágenes hablan por sí solas".

Curwen rompe su silencio y reconoce ampay de Carla Campos. Foto: composición LR/Habla Good
Curwen rompe su silencio y reconoce ampay de Carla Campos. Foto: composición LR/Habla Good
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Curwen reapareció públicamente tras la polémica generada por el ampay de su novia, Carla Campos Salazar, quien fue captada en una discoteca de Miraflores bailando con Alonso Grimaldo. En un primer momento, el periodista e influencer negó que las imágenes mostraran un beso y aseguró que tenía conocimiento de la salida de su pareja. Sin embargo, posteriormente, durante su pódcast 'Habla Good', reconoció que se había equivocado al interpretar lo ocurrido.

El también escritor señaló que las imágenes difundidas eran claras y aceptó las críticas que recibió luego del ampay de Carla Campos Salazar. "En un inicio yo dije que era un saludito… Sí, me cegué, me cegué, la verdad", admitió.

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Curwen reconoce que se equivocó al interpretar las imágenes del ampay de Carla Campos

Luego de ser confrontado por un reportero de Magaly Medina, Curwen había dado una primera explicación sobre las imágenes protagonizadas por Carla Campos Salazar. En ese momento, sostuvo que no consideraba que se hubiera producido un beso y explicó que conocía que su pareja había salido.

Sin embargo, el escritor abordó nuevamente el tema en su pódcast 'Habla Good' y reconoció que su primera reacción estuvo condicionada por lo que quería creer. "Ayer se han visto unas imágenes en las que Carla está en una discoteca y la verdad es que, pues, yo me siento muy mal. Las imágenes, yo creo que hablan por sí solas", afirmó.

El periodista agregó que las imágenes difundidas eran suficientemente claras y reconoció que, desde su perspectiva, ocurrió algo que no correspondía. "Yo creo que todos tienen razón. De ahí reflexionás y las imágenes son clarísimas, viejo. Yo creo que allí se hizo algo que no se debía", manifestó.

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Curwen habla de Magaly Medina tras ampay de su novia

A pesar de la polémica, Curwen decidió abordar el tema con cierto sentido del humor durante su pódcast. El periodista e influencer recreó junto a su compañero Tonino las imágenes del ampay.

La situación también llevó al periodista a referirse a Magaly Medina y al informe que expuso las imágenes. "Siento que realmente Magaly ha hecho este reportaje porque realmente le importa mi situación sentimental y mi bienestar emocional. No creo que lo haga por razones políticas, eso está descartado, eso está descartado, ni para burlarse de mí", comentó.

Pese a hablar abiertamente sobre el ampay, Curwen decidió no profundizar en otros aspectos de las imágenes ni aclaró cuál será el futuro de su relación con Carla Campos Salazar. Hasta el momento, el periodista no confirmó si ambos continúan juntos o si la polémica provocó el fin de su relación.

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