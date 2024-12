El reencuentro entre Gabriela Serpa y Curwen en el programa 'Habla Good' dio lugar a un momento inesperado y lleno de tensión. Durante una cita simulada organizada por la producción, la actriz y el youtuber discutieron sobre temas personales y profesionales, pero un comentario de Curwen al mencionar su interés por la política encendió la chispa del debate.

El encuentro también sirvió para que Gabriela aclarara las acusaciones de haber “ghosteado” al escritor y youtuber, mostrando pruebas de los mensajes que intercambiaron en Instagram. “No fue intencional”, aseguró entre risas, mientras ambos recordaban cómo se dio su primer contacto virtual.

Gabriela Serpa confronta a Curwen por evitar hablar de temas políticos con ella

La muerte en el set de ‘Habla Good’ entre Gabriela Serpa y Víctor Caballero, conocido como Curwen, estuvo cargada de tensión y risas. Ambos se reencontraron después de su primera interacción en el programa, en el que habían prometido salir juntos. Sin embargo, el show organizó una cita simulada donde la conversación se tornó sería tras un comentario del youtuber.

Mientras hablaban sobre sueños y logros personales, Gabriela preguntó al escritor sobre los temas que aborda en sus libros. Curwen mencionó que escribía sobre política, pero rápidamente agregó: “Eso no creo que…”. La actriz, notablemente incomodada, lo interrumpió diciendo: “No me subestimes porque soy mujer. Tú crees que porque trabajo en televisión no puedo saber de política? Escúchame, yo sé historia universal”.

Ante esta respuesta, Curwen intentó calmar la situación y dijo: “Perdón, obviamente, tú eres sanmarquina”, en referencia a que Gabriela estudió Danza en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El escritor, finalmente, explicó que su intención era evitar hablar de política en una primera cita, lo que llevó a cerrar el tema entre risas.

Gabriela aclara que no ghosteó a Curwen

Un tema que también generó atención fue la acusación de Magaly Medina hacia Gabriela Serpa por haber ghosteado a Curwen tras su primer encuentro. Durante el programa, Gabriela aclaró que no lo dejó en visto intencionalmente. Para respaldar sus palabras, mostró mensajes de Instagram enviados por Curwen desde febrero de 2023, incluyendo uno en el que el escritor preguntaba: “Gabriela, ¿Qué tengo que hacer para invitarte a tomar un café?”.

“Quiero aclarar eso del ghosteo. No ha sido así”, afirmó Gabriela, destacando que recibe numerosos mensajes diarios en sus redes sociales, lo que pudo llevar a que el mensaje inicial pasara desapercibido. Curwen se mostró divertido con la explicación y bromeó diciendo: “¿Ves, Magaly? No me ghosteó, solo me ignoró”.

Gabriela también comentó sobre los intentos de Curwen para coordinar una cita y mencionó que esperaba mayor iniciativa por parte de él. “Debería haber dicho: ‘Yo me acomodo a tus horarios’, algo más romántico”, dijo entre risas.