Curwen pone un alto a los comentarios contra Carla Campos Salazar y pide que solo lo critiquen a él tras ampay

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Curwen decidió pronunciarse públicamente sobre el ampay protagonizado por Carla Campos Salazar, quien fue captada bailando con Alonso Grimaldo en una discoteca de Miraflores durante la madrugada del último sábado. El streamer abordó el tema en el podcast 'Habla Good', espacio que conduce junto al 'Pelao', Tonino y Furrey.

Durante la conversación, el influencer pidió a los usuarios de redes sociales que cualquier crítica o comentario que tengan sea dirigido hacia él. El conductor explicó que no tiene inconvenientes en recibir burlas o cuestionamientos, pero solicitó que Carla Campos no sea blanco de ataques por lo ocurrido.

Curwen habló a su estilo del ampay de su novia Carla Campos Salazar. Foto: YouTube.

Curwen pide que las críticas se las hagan a él y no a Carla Campos

“Cualquier ataque, cualquier crítica, cualquier cosa que tengan que decir, evidentemente pido que sea contra mí, no contra ella. Búrlense de mí como lo vienen haciendo hace muchos años. Yo no tengo ningún problema”, expresó Curwen durante la emisión de 'Habla Good'.

Además, el periodista manifestó su desconcierto frente a las críticas que ha recibido y aseguró que, desde su perspectiva, no ha cometido ninguna falta. “Pero yo lo que no entiendo es qué hice de malo. Si mi único delito aquí ha sido amar”, expresó de manera histriónica el presentador al referirse a la situación que atraviesa con Carla Campos Salazar.

Curwen cancela su boda con Carla Campos Salazar

Durante la emisión de su programa 'Brutalidad Política', Curwen sorprendió al anunciar que su boda con Carla Campos Salazar, prevista para noviembre de este año, quedó cancelada. El streamer comunicó esta decisión después de la difusión del ampay en el que su pareja aparece junto a Alonso Grimaldo en una discoteca de Miraflores.

Curwen también reconoció que se encuentra sumamente afectado por lo ocurrido y que la situación tuvo consecuencias directas en los planes que mantenía con la diseñadora de profesión.