Milena Zárate anuncia su ruptura definitiva con su novio tras reconciliarse con Edwin Sierra: “Fui fiel”

Milena Zárate no reveló la razón por la que terminó su relación con Carlos Mendoza. Foto: Composición LR/Instagram.

Milena Zárate no reveló la razón por la que terminó su relación con Carlos Mendoza. Foto: Composición LR/Instagram.

Milena Zárate confirmó el término de su relación con el tatuador Carlos Mendoza, conocido como 'Kalicho', luego de seis años juntos. La modelo utilizó sus redes sociales para comunicar que ambos decidieron tomar caminos separados y aseguró que se queda con los buenos momentos que compartieron durante su romance. "Un anillo no aguanta todo y nuestros caminos toman rumbos diferentes", escribió.

La separación ocurre después de que la colombiana retomara el vínculo con Edwin Sierra, su expareja y padre de su hija. En las últimas semanas, la modelo ha expresado públicamente su cariño hacia el humorista y le ha dedicado buenos deseos.

Milena Zárate anuncia el fin de su relación con Carlos Mendoza. Foto: Instagram.

Milena Zárate confirma el fin de su romance con Carlos Mendoza

A través de una publicación en redes sociales, Milena Zárate reveló que su relación con Carlos Mendoza llegó a su fin. "Hoy me toca comunicar algo que nunca me imaginé: nuestra relación llegó a su fin", escribió la modelo al hacer pública la decisión.

La colombiana destacó que estos seis años tuvieron un significado especial para ella y aseguró que prefiere conservar las experiencias positivas de la relación. "Me quedo con lo bueno, agradezco lo vivido y cierro esta historia, aunque duela", manifestó.

Milena también explicó que decidió contar públicamente lo ocurrido porque su romance con 'Kalicho' siempre estuvo expuesto ante sus seguidores. "Me quedo con la certeza de que hice las cosas bien, aposté, fui fiel", señaló en su mensaje de despedida, dejando entrever que le habrían sido infiel.

Milena Zárate y 'Kalicho' tenían planes de matrimonio

La relación entre Milena Zárate y Carlos Mendoza no solo había alcanzado los seis años, sino que ambos ya habían decidido dar un paso importante. El tatuador le pidió matrimonio durante un viaje fuera del Perú y posteriormente realizaron una boda simbólica en Estados Unidos.

Antes de confirmar la separación, la modelo había hablado sobre sus planes con 'Kalicho' y adelantó que el matrimonio era una posibilidad cercana. "Ya pronto llegará el matrimonio; pero hijos no, ya cerré la fábrica", declaró tiempo atrás.