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Las imágenes de Carla Campos Salazar, novia de Víctor Caballero, conocido como Curwen, bailando con un joven identificado como Alonso Grimaldo en una discoteca de Miraflores, alrededor de las 3 de la madrugada, han desatado polémica en las redes sociales, donde algunos usuarios consideran que se habría producido una infidelidad.

Sin embargo, horas antes de que el programa 'Magaly TV: la firme' emitiera el ampay, la tiktoker le dedicó unas románticas palabras al polémico streamer. Ahora, este mensaje se ha vuelto viral debido al contexto en que fue publicado.

Mensaje de amor de Carla Campos Salazar a Curwen antes de emitirse su ampay. Foto: Instagram.

El emotivo mensaje de Carla Campos Salazar a Curwen antes de emitirse su ampay

Curwen, de 35 años, compartió en su cuenta oficial de Instagram un collage de fotografías, entre ellas una imagen suya que aparentemente corresponde a la que sale en su DNI. Ante esa publicación, Carla Campos Salazar aprovechó para dejarle un romántico comentario y expresar públicamente lo que siente por el streamer.

“Que liiiiiindo”, escribió la tiktoker, acompañada de emojis de corazones y una carita enamorada, para luego cerrar con un contundente “Te amo”.

El conductor de 'Brutalidad política' no se quedó atrás y respondió de inmediato al gesto romántico de su futura esposa, además de revelar el peculiar apodo con el que la llama. “Carla, yo a ti bemba”, escribió el streamer.

La demostración de amor de ambos en redes sociales generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Mientras algunos celebraron su relación, otros aprovecharon la publicación para dejar comentarios con los que buscaban provocar a Curwen tras la difusión del ampay.

Carla Campos Salazar cierra los comentarios en Instagram tras su ampay en Magaly

Luego de emitirse las imágenes en 'Magaly TV: la firme' de Carla Campos Salazar bailando con un joven que no es Curwen, la tiktoker decidió cerrar los comentarios en su cuenta oficial de Instagram para evitar los cuestionamientos en sus publicaciones.

La misma decisión tomó el streamer, aunque solo restringió los comentarios en la fotografía anclada de su cuenta de Instagram, donde aparece junto a Campos Salazar. Curwen prometió que volverá a pronunciarse sobre el tema de su pareja en su podcast de la tarde de este martes 18 de agosto.