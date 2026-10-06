El tiktoker Chucho Valderrama, uno de los comentaristas más polémicos en el entorno de la cumbia peruana, sorprendió al indicar que le llegó información de que el cantante Valentín Lozada, heredero de Armonía 10 y novio de Thamara Gómez, se escribiría con otra mujer, a quien le pagaría hasta vuelos para poder verse.

Mediante sus redes sociales, Valderrama contó que le hicieron llegar unas conversaciones de Valentín Lozada con una joven que no se quiso identificar públicamente. "Anda en coqueteos y adorna a su pareja", expresó el tiktoker.

¿Valentín Lozada le fue infiel a Thamara Gómez?

Chucho Valderrama contó que hace unos días una joven le escribió a sus redes sociales para contarle que tenía conversaciones con Valentín Lozada, quien se ha mostrado muy enamorado de Thamara Gómez. "¿A quién no podrá olvidar Valentín? ¿A Thamara o esta otra jovencita?", se preguntó el crítico de la cumbia.

Asimismo, la mujer en cuestión manifestó que en su poder tiene imágenes comprometedoras del heredero de Armonía 10. "Tengo un video de él, pero eso es súper privado", dijo la joven. "Deja que compre mi vuelo. Todavía falta, el lunes vendrá a verme", manifestó en otro chat.

Cabe recordar que hace unos días, Thamara Gómez se mostró muy enamorada de Valentín Lozada durante una entrevista y aseguró que a pesar de que él viajará a seguir con sus estudios en la música, intentarán llevar una relación sana. "Es una persona a la cual admiro mucho y respeto también. Creo que estar en el mismo ambiente musical, hace que nos entendamos y eso es bueno para ambos", dijo sobre su relación.

"Yo creo que cuando alguien quiere, todo se puede, obviamente los tiempos son raros, pero feliz por eso. Lo bueno es que estoy tranquila y feliz. Así que un beso y un abrazo para él", añadió con un poco de nerviosismo.