Cámara de Diputados rechaza pedido de facultades en materia del Fenómeno del Niño y Seguridad
El texto sustitutorio fue rechazado con 73 votos en contra, 49 a favor y 2 en abstención. Tras esto, entró a debate el primer dictamen en minoría suscrito por Arturo Alegría.
El texto sustitutorio del pedido de facultades en materia del Fenómeno del Niño y Seguridad fue rechazado con 73 votos en contra, 49 a favor y 2 en abstención en la Cámara de Diputados. Tras ello, entró a debate el primer dictamen en minoría suscrito por Arturo Alegría y Jaime Abensur.