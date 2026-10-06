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ÚLTIMO MINUTOPleno de la Cámara de Diputados EN VIVO: debate pedido de facultades legislativas al Ejecutivo
Política

Cámara de Diputados rechaza pedido de facultades en materia del Fenómeno del Niño y Seguridad

El texto sustitutorio fue rechazado con 73 votos en contra, 49 a favor y 2 en abstención. Tras esto, entró a debate el primer dictamen en minoría suscrito por Arturo Alegría.

Keiko Fujimori solicita al Senado autorización para viajar a El Salvador y España en octubre y noviembre
Keiko Fujimori solicita al Senado autorización para viajar a El Salvador y España en octubre y noviembreFoto: Presidencia
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El texto sustitutorio del pedido de facultades en materia del Fenómeno del Niño y Seguridad fue rechazado con 73 votos en contra, 49 a favor y 2 en abstención en la Cámara de Diputados. Tras ello, entró a debate el primer dictamen en minoría suscrito por Arturo Alegría y Jaime Abensur.

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