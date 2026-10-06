Cámara de Diputados rechaza dictamen en minoría presentado por el Fujimorismo

La Cámara de Diputados rechazó con 64 votos en contra, 3 abstenciones y ninguno a favor el dictamen en minoría presentado por Fuerza Popular en el que proponían ampliar el periodo de delegación a 120 días. Además, no solo integraba propuestas en materia de seguridad, sino también sobre micro y pequeñas empresas (Mypes), empleo, el desarrollo productivo y reformas al régimen tributario.