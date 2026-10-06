Perú vs Colombia EN VIVO: hora y canal del amistoso internacional por fecha FIFA 2026

Perú vs Colombia EN VIVO juegan HOY martes 6 de octubre, desde las 6.45 p. m. (hora peruana), por la fecha FIFA. El partido se jugará en el Nu Stadium, con transmisión a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la dura derrota por 2-0 ante Canadá, la selección peruana afrontará su último amistoso ante su similar de Colombia. En cuanto al cuadro cafetero, cayó en su último partido por la mínima ante Paraguay, sin sumar ningún triunfo hasta el momento en la fecha FIFA.

Horarios por país del partido Perú vs Colombia

El duelo entre Perú y Colombia se disputará el martes 6 de octubre, desde las 6.45 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 5.45 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.45 p. m.

España: 1.45 a. m. (miércoles 7/10)

Canal para ver Perú vs Colombia

El partido entre Perú y Colombia por la fecha FIFA será transmitido por la señal de América TV.

Estadio donde se juega Perú vs Colombia

Perú y Colombia disputarán este encuentro en el Nu Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 26.000 espectadores.

Pronóstico de Perú vs Colombia

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Colombia sobre Perú.

Betsson: gana Perú (9,70), empate (3,85), gana Colombia (1,38)

Betano: gana Perú (7,90), empate (4,30), gana Colombia (1,40)

Bet365: gana Perú (6,25), empate (4,50), gana Colombia (1,36)

1XBet: gana Perú (7,13), empate (4,58), gana Colombia (1,51)

Caliente: gana Perú (9,20), empate (4,35), gana Colombia (1,39)

Doradobet: gana Perú (8,00), empate (4,33), gana Colombia (1,36).

Alineaciones Perú vs Colombia: posibles formaciones

Perú: Gallese; Sonne, Noriega, Garcés, López; Magallanes, Mora, Cartagena, Yotún; Vélez y Valera.

Gallese; Sonne, Noriega, Garcés, López; Magallanes, Mora, Cartagena, Yotún; Vélez y Valera. Colombia: Montero; Andrade, Sánchez, Lucumí; Muñoz, Ríos, Puerta, Angulo; Arias, Gómez y Suárez.

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