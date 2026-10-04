Melcochita volvió a hablar de su vida sentimental y sorprendió con una confesión durante una entrevista con Magaly Medina. El comediante reveló quién fue la mujer que considera uno de los grandes amores de su vida y dejó fuera de esa descripción a Monserrat Seminario y su actual pareja, Heydi Amado.

La mujer mencionada por el artista fue Mery Espinoza, con quien mantuvo una relación durante varios años. Al recordar aquella etapa, el cómico de 90 años contó que ambos se conocieron cuando él trabajaba en la calle junto a Ferrando y que el vínculo comenzó de manera discreta, debido a que los padres de ella desconocían inicialmente la relación.

Melcochita asegura que Mery Espinoza fue el gran amor de su vida

Durante su conversación con Magaly Medina, Melcochita recordó a Mery Espinoza con especial afecto y explicó que, a lo largo de su vida, tuvo diferentes romances. Sin embargo, al referirse a la mujer que más lo marcó, mencionó a quien fuera su pareja durante una extensa etapa.

“Ha habido tantos amores en mi vida. Pero quien era chévere era Mery, ella murió”, contó el sonero. Luego reveló un detalle sobre el inicio de aquella relación: “Cuando estuve con ella, ella tenía 15 años y yo tendría 37”.

Según el relato de Melcochita, el primer encuentro ocurrió cuando él realizaba presentaciones en la calle junto a Ferrando. En medio de la multitud, le pidió a Mery que lo tomara del brazo para hacer creer a los demás que era su novia. Ese momento, según recordó, fue el inicio de una relación que posteriormente se prolongaría durante varios años.

“Luego iba a visitarla al barrio de Magdalena y arrancamos con un piquito. Sus padres no sabían, era caleta, clandestino”, relató el comediante. Explicó además que la familia de Mery se enteró de la relación cuando ella ya era mayor de edad y posteriormente comenzó a vivir con él.

Melcochita también precisó que Mery Espinoza no tuvo hijos con él, aunque ella sí fue madre de tres hijas. El comediante explicó que su relación atravesó diferentes etapas y que no permanecieron juntos de manera continua durante todo ese periodo.

¿Quién era Mery Espinoza y de qué murió la exesposa de Melcochita?

Mery Espinoza fue una de las parejas de Melcochita y, según las declaraciones del propio artista ante Magaly Medina, una mujer que tuvo un lugar importante en su vida sentimental. La relación entre ambos se desarrolló durante diferentes periodos y estuvo marcada inicialmente por el carácter reservado que tuvo frente a la familia de ella.

Años después, la historia sentimental del sonero peruano continuó con otros romances. Uno de ellos fue su relación con Monserrat Seminario, vínculo que también formó parte de la vida pública del comediante.

El fallecimiento de Espinoza ocurrió cuando tenía 52 años. Según la información relatada en torno a su muerte, sufrió un aneurisma cerebral que provocó una hemorragia y permaneció internada durante varios días en el Hospital Guillermo Almenara.

Pese a los esfuerzos médicos, Mery Espinoza no logró recuperarse y falleció. Su muerte ocurrió meses después de que Melcochita iniciara una relación con Monserrat Seminario.





