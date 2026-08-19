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Curwen emplaza a Magaly Medina y le recuerda su pasado en la cárcel: “La sentenciada por difamación es usted, no yo”

Curwen le recordó a Magaly Medina que ella terminó presa por mentir y aclaró que él no tiene sentencias por difamación, a diferencia de la conductora.

Curwen cuestionó a Medina sobre una carpeta fiscal vinculada a Jefferson Farfán y a la jueza 'Chibolina', mencionando su interés en aclarar detalles pendientes. Foto: captura Youtube/ATV
Curwen cuestionó a Medina sobre una carpeta fiscal vinculada a Jefferson Farfán y a la jueza 'Chibolina', mencionando su interés en aclarar detalles pendientes. Foto: captura Youtube/ATV
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¡Cumplió su palabra! Este miércoles 19 de agosto, Víctor Caballero, más conocido como Curwen, se tomó varios minutos de su pódcast 'Brutalidad política' para responderle a Magaly Medina, quien expuso un ampay de Carla Campos dándose un beso con otro hombre. El streamer aprovechó también para recordar el pasado de la conductora de televisión en la cárcel.

Curwen, quien decidió cancelar su boda con Carla Campos, recordó cuando Magaly Medinadijo en su programa que a él le encanta hablar mal de todo el mundo y dar información sin confirmar. Ante eso, Víctor Caballero recalcó que él no cuenta con ninguna sentencia por difamar a otros, como sí sucedió con ella por el caso Paolo Guerrero.

"Le comento que si vamos a hablar de personas, conductores y streamers que opinan y hablan de manera irresponsable, pues yo le cuento algo. Yo no tengo ninguna sentencia por difamación. Usted, sí. Yo difamador, no soy. ¿Cartas notariales?, como mier**. ¿Investigaciones? Ninguna", aseguró el youtuber en su programa de este miércoles.

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Curwen recuerda el pasado a Magaly Medina

Curwen, quien pidió que ataquen a él y no a Carla Campos, contó lo que él estaba haciendo hace años, cuando ella fue recluida en el penal de Santa Mónica. "La sentenciada por difamación es usted, no yo. Y fue presa por eso. Yo no. Mientras usted en el 2008 estaba presa, yo estaba vestido de emo en mi casa, por si acaso", añadió.

Caballero también se refirió a la investigación que se le realiza a la jueza conocida como 'Chibolina', quien estaría ligada al caso Andrés Hurtado y tendría conexiones con Magaly Medina por el asunto de Jefferson Farfán.

Cabe recordar que el martes 18 de agosto, Víctor Caballero le pidió a Magaly Medina que en una historia de Instagram aclare las interrogantes sobre información que él conoce de una carpeta fiscal relacionada con Jefferson Farfán.

"¿Podría subir una historia explicando qué contiene la carpeta 364-2024 de la Segunda Fiscalía Suprema, si tiene tiempo para subir historias y minimizar mi información? Aquí está el cuestionario, 10 preguntas para Magaly Medina (…) la siguiente pregunta, ¿es verdad que en esta carpeta figura como investigada la expresidenta de la Corte Superior María Delfina Vidal La Rosa Sánchez? La siguiente pregunta, ¿cuál es su vínculo con Chibolín? ¿por qué se le llama 'Chibolina'?", manifestó el streamer peruano.

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