¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven captado junto a la novia de Curwen en el ampay difundido por Magaly Medina?

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Las imágenes difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’ durante la noche del 17 de agosto pusieron en el centro de la atención a Carla Campos-Salazar, pareja del periodista Curwen. En el video, la joven aparece bailando muy cerca de Alonso Grimaldo en una discoteca, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales.

Tras la difusión del material, el nombre de Grimaldo comenzó a circular con fuerza entre los usuarios que buscaban conocer quién es el hombre que aparece junto a Campos-Salazar. A diferencia de lo que muchos podrían pensar por la reciente exposición mediática, el ingeniero cuenta con una trayectoria vinculada al desarrollo de tecnología y la inteligencia artificial.

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Alonso Grimaldo: ingeniero especializado en inteligencia artificial

Alonso Grimaldo es un ingeniero peruano especializado en inteligencia artificial y transformación digital. Según la información que comparte en sus perfiles profesionales, cuenta con más de siete años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas y negocios.

Alonso grimaldo linkedlin

Actualmente reside en Argentina, país al que llegó hace aproximadamente cuatro años. Desde allí ha participado en distintos proyectos relacionados con inteligencia artificial, automatización y digitalización de procesos.

En sus perfiles profesionales, Grimaldo se presenta como Head of AI y parte del equipo fundador de 021. También figura como fundador de LaTech y como exdirector de tecnología (CTO) de VICI, una startup que posteriormente fue adquirida por Tiendanube.

¿A qué se dedica Alonso Grimaldo?

La trayectoria profesional de Grimaldo está relacionada principalmente con el desarrollo de herramientas tecnológicas y soluciones basadas en inteligencia artificial.

A lo largo de su carrera ha liderado equipos enfocados en la creación de plataformas para ventas y comercio electrónico, además de implementar sistemas como ERP, CRM y aplicaciones personalizadas de inteligencia artificial.

Perfil de Alonso Grimaldo

También ha tenido experiencia internacional. De acuerdo con la información disponible en sus perfiles, residió y estudió en países como Francia y Alemania antes de establecerse en Argentina.

En su página web personal explica parte de su trabajo con modelos de lenguaje y agentes de inteligencia artificial. Allí señala que diseña sistemas capaces de ejecutar procesos, evaluar sus resultados y realizar ajustes de manera autónoma.

Su perfil en redes sociales

Grimaldo también mantiene una presencia activa en plataformas como X y LinkedIn, donde suele compartir información relacionada con sus proyectos tecnológicos y su trabajo en inteligencia artificial.

En X utiliza la descripción de “Especialista en IA Nerd” y destaca sus actuales funciones dentro de 021, además de mencionar sus experiencias anteriores en LaTech y VICI.

Sin embargo, su perfil profesional pasó a un segundo plano luego de que su nombre apareciera vinculado al material difundido por el programa de Magaly Medina.

¿Qué se sabe de Carla Campos-Salazar y Alonso Grimaldo?

Las imágenes emitidas por ‘Magaly TV: La Firme’ muestran a Carla Campos-Salazar y Alonso Grimaldo compartiendo en una discoteca y bailando muy cerca. El material generó especulaciones debido a que Campos-Salazar mantiene una relación con Curwen.

No obstante, hasta el momento no existe una declaración pública de Campos-Salazar o Grimaldo que confirme cuál es la naturaleza de su vínculo. Por ello, las interpretaciones sobre una posible relación entre ambos corresponden a especulaciones surgidas a partir de las imágenes difundidas.

La exposición del caso también ha llevado a que el nombre de Grimaldo trascienda el ámbito tecnológico y se convierta en uno de los protagonistas del episodio que actualmente genera comentarios en redes sociales.