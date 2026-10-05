Magaly Medina ‘traiciona’ a su amigo Renzo Costa y expone fotos de su boda secreta con Thalía Alva: “No podía dejar de decirles”

Magaly Medina reveló en su más reciente programa de 'Magaly TV: la firme' que el famoso empresario de cueros Renzo Costa contrajo matrimonio civil con Thalía Alva, madre de sus gemelos y 27 años menor que él.

Sin embargo, la polémica conductora aseguró que se trató de una ceremonia privada y discreta, aunque, debido a su labor en el espacio de espectáculos, se vio en la necesidad de difundir imágenes inéditas de la celebración.

"Yo no podía dejar de decirles. Nadie suponía que las fotos las íbamos a divulgar, pero Renzo tiene que saber que tiene una amiga (risas) para que me invitas si ya sabes cómo soy", señaló Magaly en su programa del lunes 5 de octubre.

Magaly Medina comete infidencia y revela que Renzo Costa se casó

Magaly Medina comenzó mostrando fotografías de la boda civil de Renzo Costa el último fin de semana con Thalía Alva. En una de las imágenes, se observa a la conductora junto al notario Alfredo Zambrano, ambos posando sonrientes al lado de los flamantes esposos.

"Yo sé que esto fue una ceremonia discreta, solo para amigos cercanos y familia. Pero yo no me puedo callar sobre esta noticia y mi amigo lo sabe. Así que Renzo Costa, ustedes saben, mi amigo, se casó este fin de semana con Thalía Alva, madre de sus dos hijos pequeños: Máximo y Santino", dijo inicialmente la comunicadora.

Además, reconoció sentirse feliz por el matrimonio de Renzo Costa, a quien considera su amigo desde hace varios años, y destacó que el empresario decidió casarse a sus 53 años.

"Yo lo estoy haciendo público (las fotos) porque además me siento feliz. Yo soy amiga de Renzo hace muchos años, conozco a Thalía, a sus criaturas. Y soy una de las que toda la vida le dije: ‘Ya, es hora’, ¿cuándo ya? Se ha casado civil y el próximo año dice él que se casa por religioso", finalizó la presentadora.

¿Cómo nació el amor entre Renzo Costa y Thalía Alva?

Renzo Costa es un empresario peruano que durante algunos años fue una de las figuras más mediáticas de la farándula por sus romances con figuras del espectáculo, entre ellas la exchica reality Sully Sáenz, con quien se casó, y Brunella Horna, actual esposa del político Richard Acuña.

Sin embargo, en 2021 conoció a Thalía Alvay quedó cautivado al verla por primera vez, durante una reunión. El empresario afirmó que sintió que la joven era la mujer ideal para formar una familia. Ambos conversaron toda la noche y, semanas después, se convirtieron en novios.

En 2023, Alva dio a luz a sus gemelos, Máximo y Santino, convirtiendo a Renzo Costa en padre por primera vez. Desde entonces, la pareja consolidó su relación hasta llegar al matrimonio civil, celebrado recientemente.