Padre de Carla Campos Salazar, novia de Curwen, sale en su defensa: "Imágenes sacadas de contexto"

Padre de la novia de Curwen se pronuncia sobre ampay de su hija. Foto: composición LR/difusión

Padre de la novia de Curwen se pronuncia sobre ampay de su hija. Foto: composición LR/difusión

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Diego Campos, padre de Carla Campos Salazar, salió en defensa de su hija luego de la difusión de un ampay en el que aparece en una discoteca de Miraflores junto a Alonso Grimaldo. Ante los cuestionamientos que recibió la joven en redes sociales, el músico respondió a uno de los usuarios y aseguró que las imágenes difundidas podrían haber sido interpretadas de manera equivocada.

El padre de la influencer sostuvo que el hombre que aparece junto a su hija forma parte de su grupo de amigos y rechazó que exista una conducta indebida: "No hay nada más que imágenes sacadas de contexto".

Mensaje del padre de Carla Campos. Foto: TikTok

Padre de Carla Campos Salazar responde a críticas tras ampay

Las imágenes de Carla Campos Salazar fueron difundidas en el programa de Magaly Medina y rápidamente generaron comentarios debido a la cercanía que mostró con Alonso Grimaldo durante una fiesta. En el material, ambos aparecen bailando.

La situación llamó especialmente la atención debido a que la influencer mantenía una relación con Curwen y estaban próximos a casarse. Sin embargo, recientemente se conoció que sus planes de matrimonio fueron suspendidos.

En medio de las reacciones que generó el material, Diego Campos decidió responder directamente a uno de los usuarios que cuestionó el comportamiento de su hija a través de TikTok. "Esta no es la vía, pero no es lo que parece, ella tiene amigos y sale a discotecas como todos los jóvenes, y bailan, no hay nada más que imágenes sacadas de contexto", expresó el músico.