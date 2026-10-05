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Maju Mantilla lanza mensaje tras ampay de Gustavo Salcedo y María Pía juntos nuevamente: “Gracias”

Tras las polémicas imágenes de Gustavo Salcedo junto a la veterinaria María Pía Vallejos en un club privado, Maju Mantilla aún esposa del exdeportista, realizó una publicación en redes sociales.

Gustavo Salcedo fue ampayado otra vez con saliente María Pía Vallejos. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Gustavo Salcedo fue ampayado otra vez con saliente María Pía Vallejos. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
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Luego de que el programa 'Magaly TV: la firme' emitiera unas breves imágenes del ampay entre Gustavo Salcedo y su saliente, la veterinaria María Pía Vallejos, juntos en un club privado, la conductora de televisión Maju Mantilla reapareció en redes sociales con una llamativa publicación.

Cabe recordar que Salcedo y Maju viajaron juntos a Europa de vacaciones y, tras su regreso, se presumía que habrían retomado su relación, pues fueron vistos muy cercanos. Esto ocurrió luego de que la exmiss Perú fuera vinculada sentimentalmente con Christian Rodríguez, exproductor de 'Arriba mi gente', programa donde la exmodelo era la conductora.

Maju Mantilla y su publicación desde el mar viendo ballenas. Foto: Instagram.

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Maju Mantilla lanza mensaje tras nuevo ampay de Gustavo Salcedo y su saliente

Tras emitirse unos extractos del ampay de Gustavo Salcedo y la veterinaria María Pía Vallejos, Maju Mantilla realizó una publicación en redes sociales en la que dejó entrever que no estaría afectada por este nuevo escándalo de su todavía esposo. La presentadora compartió imágenes de una excursión en el mar que realizó junto a sus dos hijos, fruto de su relación con el exdeportista, para observar ballenas.

"Gracias", escribió la reina de belleza en su publicación, donde además etiquetó a la empresa encargada de brindarles la experiencia a ella y sus dos pequeños.

Por su parte, Gustavo Salcedo todavía no se ha pronunciado sobre las imágenes difundidas por 'Magaly TV: la firme'. El exdeportista olímpico peruano había señalado, tras su viaje a Europa con Maju, que no volvería a referirse públicamente a su vida privada. "No voy a hablar por mi tranquilidad y la de mi familia y la de mis hijos. No voy a hablar de mi vida privada", señaló semanas atrás.

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María Pía Vallejos se pronuncia tras ampay con Gustavo Salcedo

María Pía Vallejos lanzó un mensaje en sus redes sociales tras ser ampayada nuevamente junto a Gustavo Salcedo, pese a que la veterinaria había pedido que no lo vincularan más con el exdeportista.

"Los que odian, odiarán. La gente siempre dirá algo; hablar es lo suyo. Y lo que la gente piense de ti no es asunto tuyo", compartió como post en sus historias en Instagram.

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