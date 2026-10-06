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Recordada actriz de 'Así es la vida' hace fuerte confesión sobre su lucha contra el cáncer: "Esperar no es una opción"

La actriz peruana hizo un importante llamado a la prevención y contó cómo un malestar que inicialmente parecía menor terminó convirtiéndose en una compleja batalla contra el cáncer de mama.

Sofía Bogani, actriz de 'Así es la vida', habló sobre el cáncer de mama para generar conciencia sobre la detección temprana.
Sofía Bogani, actriz de 'Así es la vida', habló sobre el cáncer de mama para generar conciencia sobre la detección temprana.Foto: composición LR/Instagram
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El cáncer de mama cambió por completo la vida de Sofía Bogani, una de las actrices más recordadas de la televisión peruana. Alejada desde hace algunos años de la farándula nacional, la intérprete decidió compartir una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana.

La artista, conocida por haber dado vida a Jenny, una de las antagonistas de la icónica serie ‘Así es la vida’, relató cómo una señal que inicialmente parecía menor terminó convirtiéndose en el inicio de un complejo proceso médico. Su historia cobra especial relevancia al convertirse en un llamado de atención para miles de mujeres que, por diversos motivos, postergan sus controles de salud.

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Sofía Bogani habla sobre su batalla contra el cáncer de mama

Durante una reciente campaña de prevención, Sofía Bogani recordó el momento en que recibió el diagnóstico que cambiaría su rutina para siempre. Al hablar de aquellos días marcados por la incertidumbre, admitió que la noticia la tomó completamente por sorpresa.

“Yo nunca imaginé que el cáncer de mama iba a ser parte de mi vida”, expresó la actriz. Luego describió la reacción que tuvo tras conocer el diagnóstico: “Cuando me enteré de que estaba ahí, sentí desconcierto, confusión. No sabía qué hacer, no sabía lo que se venía”.

La intérprete contó que llevaba una vida saludable y mantenía hábitos que consideraba beneficiosos para su bienestar. Sin embargo, una molestia física la llevó a examinarse con mayor atención. “Me toqué y encontré un bultito que medía 17 milímetros”, reveló sobre el hallazgo que encendió las alarmas mientras se encontraba viviendo en México.

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Tras regresar al Perú, inició un tratamiento que incluyó una mastectomía radical, quimioterapia, radioterapia, terapia biológica y tratamiento hormonal. En ese proceso comprendió la importancia de actuar con rapidez ante cualquier señal de alerta. Al recordar la velocidad con la que avanzó la enfermedad, lanzó una advertencia contundente. “Yo tenía un bultito en el extranjero y, a los 10 días de llegar a Lima, ya se habían convertido en dos. Cuando me operaron, ya tenía los ganglios comprometidos. Esto no espera”, señaló.

Hoy la exactriz de ‘Así es la vida’ asegura que presta más atención a cualquier cambio físico. Con una mirada distinta sobre el cuidado personal, Bogani sentenció: El proceso es largo y la vida te cambia por completo, pero es necesario asumirlo; no desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Hoy sé que detectarlo a tiempo puede cambiarlo todo, porque cuando hablamos de cáncer, esperar no es una opción”.

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