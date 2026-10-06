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Despedida de Lionel Messi EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido amistoso Argentina vs Benín HOY

Buenos Aires vive una fiesta con el último baile de Lionel Messi en el amistoso Argentina vs Benín. Revisa la programación y todos los detalles de la despedida del ídolo albiceleste.

Lionel Messi es el máximo goleador de la historia en la selección argentina. Foto: AFP
Lionel Messi es el máximo goleador de la historia en la selección argentina. Foto: AFP
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¿A qué hora es el partido de despedida de Lionel Messi EN VIVO? | Sigue el amistoso Argentina vs Benín desde el Monumental de Buenos Aires a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del histórico compromiso estará a cargo de las señales de Telefe, TyC Sports y DSports; asimismo, puedes acceder a todas las incidencias y el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

La ciudad de Buenos Aires vive una fiesta en el marco de lo que será el último cotejo que dispute el veterano goleador con la camiseta Albiceleste. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene programada una ceremonia, que contará con los integrantes del plantel campeón del mundo en Catar 2022; además, los jugadores lucirán una camiseta única frente al elenco africano.

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¿A qué hora es la despedida de Lionel Messi?

El último amistoso de la selección argentina en la presente fecha FIFA empezará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora argentina).

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (miércoles 7)

¿Qué canal transmitirá el partido de despedida de Lionel Messi?

El encuentro entre Argentina vs Benín, que será el último baile de Lionel Messi con su selección, se podrá ver a través de Telefe, TyC Sports y DSports.

¿Dónde ver Argentina vs Benín online gratis?

Si deseas ver Argentina vs Benín online, podrás hacerlo en las plataformas DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará la cobertura del minuto a minuto gratis con todas las incidencias.

Alineaciones Argentina vs Benín: posibles formaciones

Estas son las posibles alineaciones titulares de ambas selecciones.

  • Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
  • Benín: Marcel Dandjinou: Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Imourane Hassane, Sessi D'Almeida, Rodolfo Aloko, Junior Olaitan, Yamirou Ouorou; Aiyegun Tosin.

Argentina vs Benín: pronóstico

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección argentina sobre el elenco africano.

  • Betsson: gana Argentina (1,02), empate (21,00), gana Benín (81,00)
  • Betano: gana Argentina (1,02), empate (16,50), gana Benín (35,00)
  • Bet365: gana Argentina (1,01), empate (23,00), gana Benín (67,00)
  • 1XBet: gana Argentina (1,02), empate (44,00), gana Benín (70,00)
  • Caliente: gana Argentina (1,01), empate (16,50), gana Benín (126,00)
  • Doradobet: gana Argentina (1,01), empate (14,00), gana Benín (51,00).


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