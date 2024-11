Gabriela Serpa, la popular actriz cómica y modelo, parece haber encontrado un nuevo interés en su vida amorosa. En un reciente episodio del podcast 'Habla Good', la interacción con el youtuber Curwen ha generado gran revuelo, luego de que él declarara públicamente su atracción hacia la actriz de 'JB en ATV'. Esta declaración, acompañada de un momento emotivo durante la entrevista, ha encendido la curiosidad de miles de seguidores.

¿Cómo reaccionó Gabriela Serpa ante la declaración de Curwen?

El famoso youtuber Curwen no dudó en manifestar en varias ocasiones su interés por Gabriela Serpa. Durante la entrevista, la actriz y modelo, quien no es ajena a las cámaras, reveló que el comunicador había expresado previamente su admiración por ella. "Él quería conocerme, era su crush", comentó entre risas, dejando en claro que la atracción era mutua. Este momento, lleno de complicidad y coqueteo, no pasó desapercibido para los espectadores.

La química entre ambos no se limitó a las palabras. Gabriela, emocionada por las declaraciones anteriores de Curwen, agregó: "Él ha despertado algo en mí, ha dicho esas palabras tan bonitas, podríamos salir o ir a cenar". Curwen, visiblemente nervioso, respondió rápidamente: "Claro, a donde tú quieras". Este momento de coqueteo fue seguido por un espontáneo baile entre ambos, que desató una ola de reacciones en redes sociales. El clip viralizó rápidamente, con seguidores especulando sobre una posible relación en el futuro. Curwen, en otro momento, no dudó en declarar públicamente: "¡Confirmo! Lo dejo todo".

Gabriela Serpa y su perspectiva sobre Curwen

En declaraciones para 'Magaly TV, la firme', Gabriela Serpa se mostró visiblemente emocionada por las recientes interacciones con Curwen. "Me hizo sentir un poquito linda, como a toda mujer que le gusta que le alaben", expresó. Además, destacó su admiración por el youtuber, quien, según ella, es "un chico culto, un chico leído". Mientras tanto, Curwen reafirmó su declaración, diciendo con entusiasmo: "Gaby por ti lo dejo todo". La posibilidad de una nueva historia de amor parece estar tomando forma.