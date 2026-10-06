Taehyung de BTS vive la experiencia peruana al probar ceviche y queda encantado: "El camote estaba buenísimo"

Taehyung es uno de los integrantes de BTS que más entusiasmado se ha mostrado por su visita a Perú.

Taehyung es uno de los integrantes de BTS que más entusiasmado se ha mostrado por su visita a Perú. Foto: composición LR/NUNA V/ Instagram

Taehyung volvió a demostrar el cariño que siente por el Perú. El integrante de BTS sorprendió a sus seguidores al probar algunos de los platos más representativos de la gastronomía nacional, entre ellos el ceviche. A través de sus redes sociales, el popular V compartió imágenes de su experiencia culinaria y, poco después, acudió a Weverse para expresar en español cuánto disfrutó la comida peruana, con una mención especial para el camote.

Su comentario desató la emoción de ARMY, que apenas unas horas antes le había recomendado diversos platillos para degustar durante su estadía en Lima. El artista permanecerá una semana en el país junto a los demás miembros de BANGTAN, período en el que ofrecerán tres conciertos con entradas agotadas en el Estadio San Marcos como parte de su gira mundial 'ARIRANG'.

Taehyung de BTS queda fascinado con el ceviche

El cantante y actor ha sido uno de los integrantes de BTS que más entusiasmo ha mostrado por esta primera visita al Perú. En las últimas horas, manifestó su deseo de conocer Machu Picchu y también sorprendió a los fanáticos al incorporar expresiones locales como causa en sus publicaciones. Estos detalles reflejan el esfuerzo del artista por acercarse a la cultura de los países que visita, tal como ocurrió anteriormente durante su paso por Colombia.

A un día de los primeros conciertos programados en Lima, V finalmente pudo probar el ceviche y arroz con mariscos, dos de los platos más emblemáticos de la cocina peruana. La experiencia quedó registrada en sus historias de Instagram, donde además mostró un suspiro a la limeña y otros postres tradicionales que habría degustado junto a su entorno más cercano.

Taehyung de BTS prueba el ceviche a un día de su primer concierto en Perú. Foto: captura Instagram

Taehyung de BTS prueba el arroz con mariscos a un día de su primer concierto en Perú. Foto: captura Instagram

Poco después, el integrante de BTS recurrió a Weverse para compartir una breve opinión sobre el ceviche. El artista, que en las últimas semanas ha procurado comunicarse en español con sus seguidores latinoamericanos, destacó el ingrediente que más llamó su atención del plato bandera nacional. "Comí ceviche y el camote estaba buenísimo", escribió en nuestro idioma junto a fotografías inéditas de distintas actividades realizadas en el país.

El cantante Taehyung de BTS escribió en español su comentario sobre el ceviche. Foto: captura Weverse

La publicación acumuló rápidamente miles de reacciones entre los seguidores peruanos. Comentarios como Perú es clave y Taehyung es más peruano que la papa no faltaron en redes sociales. Mientras tanto, la superestrella del k-pop cuenta las horas para subir por primera vez a un escenario peruano junto a RM, Suga, Jin, Jungkook, Jimin y J-Hope en tres espectáculos que prometen quedar en la memoria de ARMY.