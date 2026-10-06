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Edwin Guerrero revela que Paulina Villalobos rechazó ingresar a Corazón Serrano por importante razón: “Es una pena, queríamos contar con su voz”

Corazón Serrano mostró interés por fichar a Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja en 'Yo soy'. Edwin Guerrero reveló que se reunió en dos ocasiones con su mamá, pero no logró concretar la oferta.

La madre de Paulina Villalobos, quien también actúa como su mánager, decidió que la cantante continuará su carrera como solista. Edwin Guerrero expresó lamento por la decisión final. Foto: Instagram
La madre de Paulina Villalobos, quien también actúa como su mánager, decidió que la cantante continuará su carrera como solista. Edwin Guerrero expresó lamento por la decisión final. Foto: Instagram
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No es un secreto que Corazón Serrano quiso incluir entre sus filas a la cantante Paulina Villalobos. Fue el mismo Edwin Guerrero quien mostró interés en contratar a la imitadora de Isabel Pantoja, quien es una de las favoritas a ganar la actual temporada de 'Yo soy'. Días después, la cantante contó que ya se había reunido con los dueños del grupo, pero no sabía qué decisión tomar.

En un reciente en vivo por TikTok, el músico Edwin Guerrero, uno de los dueños de Corazón Serrano, aclaró que se llegaron a reunir hasta en dos oportunidades con la madre de Paulina Villalobos, quien también es su mánager, pero, lamentablemente, desistieron de la oferta.

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Paulina Villalobos le dice “no” a Corazón Serrano

Edwin Guerrero, quien fue el primero en querer fichar a Paulina Villalobos en Corazón Serrano, reveló que su hermano Leodan Guerrero se reunió con la mamá de la joven por videollamada, donde quedaron en dar una respuesta. Luego, hubo una segunda comunicación, donde finalmente rechazaron la propuesta de la agrupación que pronto celebrará sus 33 años de trayectoria.

"Nos dijeron: ‘gracias por la invitación’. Está muy agradecida, pero va a continuar su carrera como solista. Lo de Paulina, ya se cerró. Por el momento, no va a ser posible entrar a Corazón Serrano. Nos gustaría a nosotros, pero no pudo ella. Ya nos comunicaron", dijo Edwin Guerrero sobre el motivo de la declinación.

Más allá de que Paulina Villalobos haya rechazado ingresar a Corazón Serrano, el músico piurano no dudó en elogiar su talento. "Es una pena, queríamos contar con su voz para canciones en cumbia. Es una chica versátil. La he escuchado cantar hasta salsa y canta muy bien", añadió con un profundo lamento.

"Era una oportunidad que debió aprovechar para ser más conocida, un grupo con esa trayectoria le iba a traer muchimas oportunidades", "Muy apresurado para que haga una carrera como solista, Corazón Serrano es una gran ventana para que luego pueda recién poder hacer una carrera como solista, pero bueno es su decisión. Gran oportunidad que todos quieren ella lo rechaza", "Perdió su oportunidad", "Simple , hay chicas con mucho talento, así que no es la única" y "Las oportunidades solo aparecen una vez"; fueron algunos comentarios de los usuarios de TikTok.

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