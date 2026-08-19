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Grupo 5 pierde millonaria batalla legal contra Toño Sosaya: deberá pagarle más de 600 mil soles tras fallo del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional rechazó el último recurso del Grupo 5 y dejó firme el proceso a favor de Toño Sosaya. La agrupación deberá pagar S/619.574 por indemnización e intereses legales.

Grupo 5 deberá acatar la medida impuesta por el TC. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Grupo 5 deberá acatar la medida impuesta por el TC. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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El Grupo 5 sufrió un nuevo y definitivo revés en la disputa judicial que mantiene con su exintegrante Luis Antonio Sosaya Cueva, conocido artísticamente como Toño Sosaya. El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de amparo presentada por la agrupación de cumbia, con la que pretendía cuestionar una resolución de la Corte Suprema emitida en 2023.

Con esta decisión, el proceso laboral iniciado por el cantante en 2010 queda cerrado y el monto que la orquesta de Monsefú deberá pagar asciende a S/619.574. La cifra comprende S/425.549 correspondientes a la indemnización y otros S/194.025 por concepto de intereses legales.

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TC falla en contra del Grupo 5: deberán abonarle más de 600 mil soles a Toño Sosaya

El Tribunal Constitucional determinó que no correspondía admitir el pedido del Grupo 5 para dejar sin efecto la resolución de la Cuarta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que en 2023 había declarado improcedente su recurso de casación.

De acuerdo con el máximo intérprete de la Constitución, la decisión de la Corte Suprema fue correcta porque la agrupación buscaba, en la práctica, volver a discutir la valoración de las pruebas realizada durante el proceso laboral.

"En tal sentido, corresponde desestimar la presente demanda, al no advertirse la vulneración de los derechos fundamentales invocados", señala el documento del TC.

El conflicto se remonta a junio de 2010, cuando Toño Sosaya inició una demanda relacionada con el pago de beneficios sociales y una indemnización por despido arbitrario. Después de no obtener una resolución favorable a sus intereses en la vía que pretendía reabrir, el Grupo 5 presentó una demanda de amparo, pero esta también fue rechazada tanto en primera como en segunda instancia antes de llegar al Tribunal Constitucional.

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Grupo 5 ya había perdido el 2023 contra Toño Sosaya

La nueva decisión del TC tiene como antecedente el fallo de la Corte Suprema de enero del 2023. En aquella oportunidad, la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria declaró improcedente el recurso de casación presentado por la Orquesta Internacional Grupo 5, con lo que concluyó el proceso laboral que Toño Sosaya había iniciado casi 13 años antes.

El propio cantante informó entonces que el Poder Judicial había fallado a su favor en las tres instancias por las que pasó su demanda: el juzgado, la sala superior y la Corte Suprema. El proceso había comenzado el 17 de junio de 2010 y estuvo relacionado con el pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario.

En un comunicado difundido por Sosaya en 2023 se informó que la Corte Suprema había emitido, el 17 de enero de ese año, el auto que declaraba improcedente la casación interpuesta por el Grupo 5. Sin embargo, la agrupación intentó continuar la disputa mediante una demanda de amparo, buscando que se anulara aquella resolución y se reabriera el caso.

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