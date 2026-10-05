Jorge Luna conmueve al anunciar que será padre por tercera vez tras mostrar ecografía: “Pocas veces en mi vida me sentí tan feliz”

Jorge Luna, integrante de 'Hablando Huevadas', utilizó sus redes sociales para anunciar que se convertirá en padre por tercera vez, al lado de su esposa Melissa Samplini. La noticia dejó en choque a los seguidores del humorista, quienes lo felicitaron por la buena noticia.

“¡Seremos padres otra vez! Les he compartido muchas cosas de mi vida por aquí, incluso algunas que no debía contar, qué duda cabe que lo he dado todo por la comedia, siempre. Esta vez, no podía dejar de compartir esto con ustedes. Sé del cariño que me tienen, que nos tienen, lo podemos sentir”, escribió Luna, de 33 años.

“Dicho esto, tengo demasiado en el corazón y muy poco vocabulario para este momento. No sé cómo traducirles esto, solo sé que pocas veces en mi vida me sentí tan feliz, tan agradecido y tan emocionado al mismo tiempo”, manifestó el humorista, quien compartió un collage de fotos sobre el embarazo de su pareja.

Jorge Luna anunciando que será padre por tercera vez. Foto: Instagram.

Jorge Luna aclara si su esposa recurrió a la ciencia para concebir

En su extenso mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagrampara anunciar el embarazo de su esposa, Jorge Luna también aclaró que Melissa Samplinino recurrió a la ciencia para concebir un hijo.

“Nos llenaba de ilusión ser padres otra vez. Contarles que al final no recurrimos a la ciencia para tener dos bebés de golpe, lo hicimos de la forma vintage, haciendo el amor. Lo intentamos muchas veces, lo intentamos de día, de noche, por las tardes, lo intentamos muchísimo. Y mi esposa se encargó del resto”, compartió.

Además, no dudó en tomar con humor la noticia de que se convertirá en padre por tercera vez. “Mi esposa convirtió tres minutos de pasión desenfrenada en nueve meses de espera y en toda una vida. Una personita viene en camino a cambiarlo todo, una vez más. ¡Te amo, Melissa! ¡Lo logramos! Los regalos más grandes de mi vida me los diste tú. Gracias por tanto, hoy te daré lo que te mereces. Los tqm", finalizó.