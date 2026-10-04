Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTO¿Hasta qué hora puedes votar? ONPE recuerda la hora límite y las multas por no sufragar
EN VIVO

🔴 Flash electoral en vivo | ¿quién será el nuevo alcalde de Lima? Resultados Elecciones 2026

Espectáculos

Edwin Sierra es presidente de mesa en elecciones 2026 y queda en shock al mostrar qué le dieron de comer: “Desayuno, almuerzo y cena”

El conductor de televisión Edwin Sierra sorprendió al mostrar en sus redes sociales los alimentos que recibió por ser presidente de mesa en las Elecciones 2026 y que deberán durarle todo el día.

Edwin Sierra es conductor del programa 'El show de Edwin'. Foto: Composición LR/Instagram.
Edwin Sierra es conductor del programa 'El show de Edwin'. Foto: Composición LR/Instagram.
Por
google iconLa República en Google

Edwin Sierra participó en las elecciones municipales 2026 como presidente de mesa. El cómico llegó cerca de las 6.00 a. m. a su local de votación y, junto con los demás miembros, se encargaron de instalarse.

Durante su permanencia en el lugar, el conductor de 'El show de Edwin' compartió algunos detalles de su experiencia con los usuarios. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando mostró los alimentos que recibió de las autoridades correspondientes para mantenerse durante la jornada electoral.

Puedes ver

Edwin Sierra expresa su emoción de volver a la TV luego de 11 años con 'El show de Edwin': "Es algo muy especial”

lr.pe

Edwin Sierra muestra qué alimentos recibió como presidente de mesa

Edwin Sierra, apelando a su sentido del humor, enseñó el refrigerio que le entregaron y comentó que tendría que durarle para toda la jornada. “Aquí estamos con nuestro desayuno. Hay agua, galletas y maní. Esto es desayuno, almuerzo y cena para todo el día”, comentó resignado el cómico.

El locutor radial también contó cómo vivió sus primeras horas al frente de la mesa y reconoció que al comienzo sintió algo de nervios por asumir esta responsabilidad. “Ñañitos, estoy cumpliendo mi deber. Me tocó ser presidente de mesa. Fue mi primera vez, mi primera experiencia. Les cuento que al principio estuve un poquito nervioso, pero después es rápido y sencillo, porque me tocó estar con una gente muy bonita”, comentó a través de sus historias en Instagram.

A lo largo del proceso electoral, el cómico mantuvo su habitual sentido del humor cuando el público se le acercaba. Incluso se fotografió con muchos de ellos y continuó haciendo bromas mientras cumplía su función. “Soy el presidente, así que respétenme. Solo me he parado un ratito para ir al bañito. Manden fruta y juane. ¡Oye, llámame!”, dijo entre risas.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EN VIVO Elecciones Municipales y Regionales 2026: sigue minuto a minuto las votaciones en Lima y regiones del Perú

Último temblor en Perú hoy, domingo 4 de octubre: magnitud, epicentro y hora según el IGP

Cajamarca: suspenden elecciones tras atentado con explosivos e incendio en colegio de Sorochuco

Espectáculos

Sheyla Rojas sorprendió en primer desayuno electoral junto a Joaquín Ramírez en comedor popular: "Con las mujeres que cocinaron con amor"

Modelo Valery Revello sufre grave accidente a solo pocas semanas de dar a luz: “Explotó todo”

Angie Arizaga deja en shock a todos al anunciar nuevo integrante en su familia y mostrar ecografía: "Mateito quiso ser el primero en darles la noticia"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

EN VIVO Elecciones Municipales y Regionales 2026: sigue minuto a minuto las votaciones en Lima y regiones del Perú

Resultados en Punta Negra, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde del distrito

Resultados en Punta Hermosa, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde del distrito