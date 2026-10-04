Edwin Sierra participó en las elecciones municipales 2026 como presidente de mesa. El cómico llegó cerca de las 6.00 a. m. a su local de votación y, junto con los demás miembros, se encargaron de instalarse.

Durante su permanencia en el lugar, el conductor de 'El show de Edwin' compartió algunos detalles de su experiencia con los usuarios. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando mostró los alimentos que recibió de las autoridades correspondientes para mantenerse durante la jornada electoral.

Edwin Sierra muestra qué alimentos recibió como presidente de mesa

Edwin Sierra, apelando a su sentido del humor, enseñó el refrigerio que le entregaron y comentó que tendría que durarle para toda la jornada. “Aquí estamos con nuestro desayuno. Hay agua, galletas y maní. Esto es desayuno, almuerzo y cena para todo el día”, comentó resignado el cómico.

El locutor radial también contó cómo vivió sus primeras horas al frente de la mesa y reconoció que al comienzo sintió algo de nervios por asumir esta responsabilidad. “Ñañitos, estoy cumpliendo mi deber. Me tocó ser presidente de mesa. Fue mi primera vez, mi primera experiencia. Les cuento que al principio estuve un poquito nervioso, pero después es rápido y sencillo, porque me tocó estar con una gente muy bonita”, comentó a través de sus historias en Instagram.

A lo largo del proceso electoral, el cómico mantuvo su habitual sentido del humor cuando el público se le acercaba. Incluso se fotografió con muchos de ellos y continuó haciendo bromas mientras cumplía su función. “Soy el presidente, así que respétenme. Solo me he parado un ratito para ir al bañito. Manden fruta y juane. ¡Oye, llámame!”, dijo entre risas.