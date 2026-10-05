Gustavo Salcedo es captado otra vez con María Pía Vallejos pese a viaje a Europa con Maju Mantilla

Gustavo Salcedo volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de ser captado junto a la veterinaria María Pía Vallejos durante el último fin de semana. Las imágenes fueron anunciadas por el programa ‘Magaly TV, la firme’, días después de que el empresario realizara un viaje por Europa junto a Maju Mantilla.

De acuerdo con el avance difundido por el espacio conducido por Magaly Medina, Salcedo y Vallejos coincidieron en las instalaciones del Club Regatas. Hasta el momento, Maju Mantilla no se ha pronunciado específicamente sobre estas nuevas imágenes.

Gustavo Salcedo y María Pía Vallejos son vistos juntos

‘Magaly TV, la firme’ anunció que presentará imágenes de Gustavo Salcedo acompañado nuevamente de María Pía Vallejos, pese a que días atrás la veterinaria aseguró que había decidido alejarse de él.

“¡Agárrate, Maju! Gustavo Salcedo y la veterinaria Pía juntitos este fin de semana en el Club Regatas”, se escucha en la promoción difundida por el programa.

La aparición de ambos genera atención debido a que se produce poco después del viaje que Salcedo realizó con Maju Mantilla por Europa, hecho que despertó especulaciones sobre una posible reconciliación entre los esposos.

La exreina de belleza fue consultada recientemente por ‘Amor y Fuego’ sobre el vínculo que mantiene con Salcedo y evitó entrar en detalles sobre su situación sentimental.

“No voy a hablar por mi tranquilidad y la de mi familia y la de mis hijos. No voy a hablar de mi vida privada (...) Chicos, no vamos a hablar, ya lo dijimos”, manifestó.

María Pía Vallejos había anunciado su distanciamiento de Gustavo Salcedo

Antes de que se conocieran estas nuevas imágenes, María Pía Vallejos aseguró públicamente que había decidido apartarse de Gustavo Salcedo luego de enterarse de su viaje con Maju Mantilla.

“Yo creo que una mujer inteligente sabe cuándo retirarse. Yo doy un paso al costado (...) Yo ya no quiero que me relacionen con Gustavo. Creo que a buen entendedor, pocas palabras”, declaró.

Asimismo, Vallejos reveló que había estado con Salcedo incluso un día antes de que el empresario partiera hacia Europa.

“Hasta un día antes de que él viaje, estuvimos juntos, qué raro que no tengan imágenes y bueno, como le dije, si una situación es confusa, yo no voy a estar ahí metida, y al ver que están juntos por allá, yo no tengo nada más que hacer ahí”, sostuvo.

Las nuevas imágenes difundidas por ‘Magaly TV, la firme’ vuelven a colocar bajo atención pública la relación entre Salcedo y Vallejos, mientras Maju Mantilla mantiene su decisión de no brindar mayores detalles sobre su vida privada.