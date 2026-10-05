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¿Seguirá el amor? Viralizan insólita reacción de Sheyla Rojas a la derrota de Joaquín Ramírez en Cajamarca por las Elecciones Regionales

Sheyla Rojas acompañó a Joaquín Ramírez durante la jornada electoral en Cajamarca y estuvo junto al candidato al conocerse el flash electoral que lo ubicó en segundo lugar.

Sheyla Rojas quedó impactada con derrota de Joaquín Ramírez en Cajamarca. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Sheyla Rojas quedó impactada con derrota de Joaquín Ramírez en Cajamarca. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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Sheyla Rojas volvió a convertirse en protagonista de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 luego de que se viralizara un video en el que aparece junto a Joaquín Ramírez al conocerse los primeros resultados en Cajamarca. La exchica reality acompañó al candidato durante parte de la jornada del domingo 4 de octubre y estuvo presente cuando se difundió el flash electoral.

De acuerdo con la boca de urna de Datum difundida tras el cierre de los locales de votación, el representante de Cajamarca Renace obtuvo 20,3%, mientras que Edison Carrasco, de Somos Perú, alcanzó 30,9%. La diferencia dejó al exalcalde provincial de Cajamarca en el segundo lugar de las preferencias para la gobernación regional.

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Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez vieron juntos el flash electoral de las Elecciones Regionales

Durante la jornada electoral, Sheyla Rojas permaneció cerca de Joaquín Ramírez y lo acompañó en algunas de sus actividades públicas. Más temprano, ambos participaron en un desayuno electoral realizado en el comedor popular Gustitos y Sazón, ubicado en el sector de Mollepampa, donde compartieron platillos típicos de Cajamarca.

Horas después, las cámaras registraron a la exchica reality junto al candidato mientras esperaban los resultados. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a la exintegrante de 'Combate' reaccionando al conocer que su pareja ocupaba el segundo lugar. El video generó comentarios entre usuarios, especialmente por la expresión de sorpresa que mostró la modelo frente al flash electoral.

Según lo difundido sobre el momento, Joaquín Ramírez tuvo que explicarle a Sheyla algunos detalles relacionados con los resultados que acababan de conocerse. La escena rápidamente llamó la atención debido a la exposición pública que ambos han tenido durante las últimas semanas.

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Joaquín Ramírez pierde las Elecciones Regionales en Cajamarca

Joaquín Ramírez no consiguió superar a Edison Carrasco en la primera medición difundida tras las Elecciones Regionales. El candidato de Cajamarca Renace alcanzó 20,3%, frente al 30,9% obtenido por el representante de Somos Perú, según la boca de urna de Datum para América Televisión.

El resultado corresponde a una medición a boca de urna y no reemplaza el conteo oficial de votos, por lo que las cifras podían variar conforme avanzara el procesamiento de las actas.

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