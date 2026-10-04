En el marco de las Elecciones municipales 2026, la contienda por la alcaldía de Lima continúa marcada por los cruces entre los principales candidatos. Rafael López Aliaga, Carlos Bruce, Francis Allison, Daniel Urresti, Susel Paredes, entre otros postulantes, buscan conquistar este domingo el voto de los limeños en una jornada electoral que también ha generado cuestionamientos por el tono de algunos enfrentamientos de campaña.

Uno de los episodios que ha generado mayor controversia tuvo como protagonistas a RLA y el popular 'Techito', luego de que el líder de Renovación Popular calificara a su rival como “bebita maleducada y caprichosa”. Las expresiones, que hicieron referencia a la vida privada del candidato de Somos Perú, provocaron críticas de distintos sectores. En ese contexto, Jaime Bayly se pronunció contra el actual burgomaestre de Lima, cuestionó duramente sus declaraciones y también dirigió sus críticas hacia quienes respaldan su candidatura.

Jaime Bayly indignado por expresiones de Rafael López Aliaga

Jaime Bayly se pronunció sobre el intercambio protagonizado por Rafael López Aliaga y Carlos Bruce durante la campaña por la alcaldía de Lima. En uno de sus últimos videos publicados en su canal de YouTube, el periodista cuestionó el tono utilizado por el candidato de Renovación Popular y expresó su rechazo a las declaraciones dirigidas contra su contrincante.

"¡Qué nivel, lenguaje y miseria moral la de López Aliaga, por Dios! ¡A mí me da vergüenza que el Perú tenga políticos como él!", expresó Bayly, quien calificó duramente las palabras del actual burgomaestre de Lima. Sus declaraciones se producen en la recta final de las Elecciones municipales 2026, en medio de una campaña en la que los cruces entre los candidatos han cobrado protagonismo.

"Todo el que vote por López Aliaga está votando por un discurso miserable": las duras palabras de Jaime Bayly

En el mismo video, Jaime Bayly continuó con sus críticas hacia Rafael López Aliaga y cuestionó a quienes respaldan su candidatura a la Alcaldía de Lima. El periodista vinculó las declaraciones del candidato con una postura que, desde su perspectiva, contiene un discurso de rechazo hacia las personas por su preferencia sexual.

"Todo el que vote por López Aliaga está votando por un discurso miserable, venenoso, de odiar al prójimo solo por su identidad sexual. Es un voto homofóbico y todo voto homofóbico es repudiable como un voto racista", sostuvo en su canal de YouTube.

Asimismo, el escritor hizo referencia a la religiosidad que López Aliaga ha expresado públicamente y cuestionó el uso de las creencias religiosas en el contexto de la campaña electoral. "Y después dice que es religioso. ¡Qué miedo dan los fanáticos religiosos! Al final del día los fanáticos religiosos son los peores, son los más odiosos para denigrar con mezquindad al prójimo", afirmó.

Finalmente, Jaime Bayly manifestó su posición frente a la contienda electoral por la capital y señaló: “Ojalá gane cualquier otro candidato que no sea Rafael López Aliaga”. Las declaraciones del periodista se suman a las reacciones generadas por el intercambio verbal entre López Aliaga y Carlos Bruce durante la campaña municipal.



