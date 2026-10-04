Angie Arizaga volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir un inesperado video junto a Jota Benz y su hijo Mateito. La escena, protagonizada por una ecografía, gorros con las palabras mamá, papá y mini, hizo pensar a miles de usuarios que la pareja estaba anunciando la llegada de un nuevo bebé.

La publicación generó numerosas reacciones porque todo parecía estar preparado para comunicar un embarazo. Sin embargo, el anuncio tuvo un giro distinto. La conductora y el modelo utilizaron la particular puesta en escena para presentar la incorporación de un vehículo a su familia y promocionar la marca automotriz Chery.

Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden con inesperado anuncio

A través de su cuenta oficial de Instagram, Angie Arizaga y Jota Benz difundieron el video en el que aparecen sentados de espaldas, mientras llevan puestos gorros identificados como mamá y papá. Poco después, su hijo Mateito se acerca sosteniendo una ecografía y luciendo un gorro con la palabra mini.

La escena fue planteada de manera similar a los tradicionales anuncios de embarazo. Por ello, la aparición de la ecografía llevó a sus seguidores a interpretar que la exchica reality podía estar esperando a su segundo hijo. No obstante, la pareja tenía preparada otra sorpresa para quienes siguieron el video.

En una segunda parte de la grabación, retiran una tela y descubren una camioneta. De esta manera, aclararon el verdadero significado de la supuesta noticia familiar y anunciaron su vínculo con una nueva marca automotriz.

"La familia crece y Matteito quiso ser el primero en darles la noticia ¡Bienvenida a la familia, Tiggo 8 Chery Super Híbrido!", escribió la pareja junto a la publicación.

Usuarios reaccionan a ecografía de Angie Arizaga

La particular estrategia de Angie Arizaga consiguió que sus seguidores creyeran inicialmente que se trataba de una nueva gestación. La presencia de la ecografía y la participación de su hijo reforzaron esa interpretación, generando sorpresa entre quienes vieron el contenido antes de conocer el desenlace.

Una de las reacciones que destacó fue la de Natalie Vértiz, quien reconoció que también cayó en la ilusión del supuesto anuncio. "Amiga me la creí toda jajaja", escribió la modelo en los comentarios de la publicación.

Otros usuarios coincidieron con Natalie Vértiz y señalaron que interpretaron las imágenes como una noticia relacionada con un embarazo.