Christian Domínguez impacta al raparse el cabello y desata revuelo con su nueva imagen

Christian Domínguez decidió raparse por completo para someterse a un tratamiento capilar. Ahora, el esposo de Karla Tarazona mostró su radical cambio de imagen y dejó ver cómo luce sin su característica cabellera, lo que desató revuelo en las redes sociales.

El líder del grupo La Gran Orquesta compartió parte del proceso a través de sus historias de Instagram. En una de las imágenes aparece recostado en una camilla mientras un especialista lo revisa. “Día 1 después de la operación”, escribió.

Christian Domínguez aparece con la cabeza rapada y muestra cómo luce

El procedimiento fue realizado por un conocido doctor, quien anteriormente había mostrado detalles sobre el proceso de recuperación capilar de Christian Domínguez. En esta ocasión, fue el propio cantante quien compartió las imágenes de su paso por la clínica.

En otras de las fotografías, el exconductor de ‘América hoy’ aparece con el cabello rapado mientras permanece recostado durante uno de los cuidados posteriores a la intervención. De esta manera, el artista permitió conocer cómo luce tras el procedimiento, aunque aún deberá esperar para observar los resultados finales.

Christian Domínguez se da beso en vivo con Dayanita

Durante una de las últimas ediciones de 'Chapa tu money', la actriz cómica, Dayanita, sorprendió al besarse con Christian Domínguez, olvidando que el cantante está casado con Karla Tarazona. Luego de ese suceso, la humorista se dirigió a la esposa y le sugirió que no debería molestarse, ya que todo es parte de la improvisación.

“Ella no tiene por qué molestarse, ni con él, porque todo es actuación”, expresó la tiktoker de 28 años cuando fue consultada sobre el tema.